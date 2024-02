Coldiretti Latina incontra il sindaco di Aprilia

Pili: “Ci faremo carico di raccogliere la documentazione delle aziende agricole e di inoltrarle agli uffici comunali, che ricalcoleranno o annulleranno i provvedimenti emessi nei casi possibili”

Coldiretti Latina ha incontrato ieri il sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, al quale aveva chiesto un confronto nei giorni scorsi per chiedere dei chiarimenti sulle cartelle di pagamento con costi esorbitanti relative alla Tari ricevute dalle aziende agricole del territorio, insieme ad accertamenti di pagamento degli anni pregressi.

“Ringrazio il sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, per la disponibilità ad incontrarci in tempi così brevi e per la sensibilità dimostrata sulla questione – spiega il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili – ci faremo carico degli accertamenti arrivati alle nostre aziende agricole, raccogliendo la loro documentazione, che potranno fornirci nei nostri uffici Coldiretti Latina di zona ad Aprilia. Documentazione che poi provvederemo ad inoltrare agli uffici comunali competenti per valutare ogni singolo caso. Abbiamo ricevuto la disponibilità da parte del Comune ad annullare o ricalcolare i provvedimenti emessi, qualora ce ne siano i presupposti”.

La tassazione standard sarebbe stata applicata dal Comune in modo automatico anche sui fabbricati rurali, stando a quanto accertato dagli uffici di Coldiretti Latina, senza tener conto della natura diretto-coltivatrice stessa delle aziende interessate e del fatto che la totalità delle quali si affida a società esterne specializzate nel ritiro e nello smaltimento dei rifiuti. Ogni singolo caso verrà preso in carico da Coldiretti Latina e nuovamente analizzato dagli uffici comunali per una nuova valutazione. Gli uffici Coldiretti verificheranno e comunicheranno anche che i fabbricato D10 abbiano i requisiti previsti dalla normativa e che dunque li esonerano dalla tassazione.

All’incontro di questa mattina con il sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, erano presenti insieme al Presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili, anche il direttore della federazione provinciale, Carlo Picchi e il segretario di zona e il presidente della sezione Coldiretti Latina di Aprilia, Valentina Vicario e Vincenzo Bonomo. “Sono soddisfatto del confronto con il sindaco Lanfranco Principi – spiega Bonomo – e del contributo che come Coldiretti siamo riusciti a dare per una nuova verifica dettagliata di ogni singolo caso”.

Le aziende interessate potranno consegnare la propria documentazione per sottoporta a nuova valutazione recandosi presso gli uffici di zona Coldiretti ad Aprilia in via Tiberio, 8 o telefonando al numero 069275935.