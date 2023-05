Coldiretti Latina incontra il Ministro dell’Agricoltura , Francesco Lollobrigida

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l’On. Francesco Lollobrigida, oggi, venerdì 12 maggio, sarà presente a Borgo Piave, in provincia di Latina, per l’incontro organizzato dalla Federazione provinciale di Coldiretti, con il Vice Presidente nazionale di Coldiretti, David Granieri, alla guida della Federazione del Lazio.

L’appuntamento è per oggi, venerdì 12 alle ore 17.00 presso il Paradise Garden Pigazzi in via Strada Acque Alte, 137 a Borgo Piave, Latina.

Una realtà storica per il territorio la Floricoltura Pigazzi, nata nel 1968 dalla passione per fiori e piante del suo fondatore, Adriano Pigazzi. Al suo fianco ha sempre avuto il figlio Stefano, al quale ha trasmesso, sin da bambino, la propria passione e l’esperienza per questo mestiere. Ed è proprio al figlio che, nel 2011, ha passato il testimone. Stefano, perito agrario, ha ampliato l’azienda, ha fidelizzato la manodopera, perché la formazione è alla base del lavoro e si affianca ai suoi collaboratori con una formazione costante.

Ad accogliere il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida saranno i direttori di Coldiretti Lazio e Latina, Sara Paraluppi e Carlo Picchi, insieme al presidente della federazione provinciale di Coldiretti, Denis Carnello.

Un evento che vedrà anche la partecipazione degli agricoltori della zona, per approfondire alcune tematiche legate alla filiera agroalimentare e le potenzialità del territorio con le sue eccellenze, di cui sono massima espressione il settore ortofrutticolo e floroviviastico.

COMUNICATO STAMPA