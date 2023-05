Coldiretti Latina incontra il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per un focus sul florovivaismo

Un focus sul florovivaismo, che rappresenta un volano per l’economia del territorio, è stato organizzato da Coldiretti Latina alla presenza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l’On. Francesco Lollobrigida, a Borgo Piave, presso il Paradise Garden Pigazzi, con il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri.

Stando ai dati della Camera di Commercio Frosinone Latina il valore della produzione del florovivaismo in Italia è pari a 2,6 miliardi di euro, che corrisponde a circa il 5% della produzione agricola nazionale.

Nel Lazio sono oltre 1.300 le aziende del settore florovivaistico, il 34% di queste ha sede nella provincia di Latina e rappresenta il 5% dell’intero comparto agricolo pontino. Per quanto riguarda l’export, Latina è l’ottava provincia in Italia per export del settore. Le vendite all’estero del settore florovivaistico della provincia di Latina, raggiungono mediamente i 23 milioni di euro all’anno e rappresentano il 96% delle esportazioni laziali. Nel 2021 la crescita rispetto all’anno precedente è stata del 28% a fronte del +19% a livello Italia.

“A Latina – ha spiegato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida – in uno dei territori simbolo del florovivaismo italiano, un settore strategico per la nostra agricoltura. Un plauso alle capacità dei nostri imprenditori e agricoltori che riescono a coniugare in modo incredibile innovazione e tradizione, regalando bellezza al mondo”.

Ad accogliere il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri insieme al presidente della federazione provinciale, Dennis Carnello, con i direttori di Lazio e Latina, Sara Paraluppi e Carlo Picchi. Presente anche il presidente della Commissione speciale al Senato, Nicola Calandrini.

“Quello florovivaistico è un settore strategico per l’agricoltura della nostra regione – dice il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – al quale abbiamo sempre dedicato la massima attenzione e continueremo a farlo. Fino ad ora il nostro impegno ha portato ad importanti risultati, che vanno dal bonus verde, alla defiscalizzazione, alla decontribuzione e a tutto quello che concerne le figure professionali. Il settore florovivaistico rappresenta un volano per l’economia del territorio e numerose sono le opportunità di crescita, come ci testimoniano i dati.

Una realtà storica per il territorio la Floricoltura Pigazzi, dove si è svolto l’incontro di ieri, nata nel 1968 dalla passione per fiori e piante del suo fondatore, Adriano Pigazzi. Al suo fianco ha sempre avuto il figlio Stefano, al quale ha trasmesso, sin da bambino, la propria passione e l’esperienza per questo mestiere. Ed è proprio al figlio che, nel 2011, ha passato il testimone. Stefano, perito agrario, ha ampliato l’azienda, ha fidelizzato la manodopera, perché la formazione è alla base del lavoro e si affianca ai suoi collaboratori con una formazione costante.

