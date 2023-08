Coldiretti Latina esprime preoccupazione per l’impianto a biometano all’ex Mira Lanza, a rischio prodotti di eccellenza

“Stiamo raccogliendo la preoccupazioni delle nostre aziende agricole, alle quale si unisce quella dei cittadini, per la realizzazione di un impianto a biometano all’ex Mira Lanza di Pontinia”. Così il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili. “Un’area in cui sono presenti prodotti di eccellenza del nostro territorio – prosegue Pili – come le mozzarelle di bufala, ma anche attività agrituristiche, aziende ortofrutticole e florovivaistiche”.

Si tratta di settori strategici per l’economia laziale, come per il florovivaismo che rappresenta una filiera fondamentale per la crescita del territorio. Basti pensare che nel Lazio sono oltre 1.300 le aziende del settore florovivaistico, il 34% di queste ha sede nella provincia di Latina e rappresenta il 5% dell’intero comparto agricolo pontino.

“Siamo seriamente preoccupati per le conseguenze – conclude Pili – che questa scelta avrà sul futuro delle nostre aziende agricole. A rischio ci sono anche i posti di lavoro degli agricoltori impiegati nelle imprese che si trovano sul territorio, oltre alla svalutazione degli immobili e delle strutture commerciali di Pontinia”.

Il timore riguarda anche le ripercussioni che questa scelta potrebbe avere sul turismo, e naturalmente l’impatto sull’ambiente e i rischi per la salute dei cittadini.

“Avremmo voluto che le nostre aziende fossero coinvolte nel processo decisionale – spiega il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi – e auspichiamo che questo possa avvenire al più presto, per valutare delle soluzioni alternative”.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO