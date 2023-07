Coldiretti Frosinone, riconfermato l’attuale presidente Vinicio Savone

Savone: “Continuerò a lavorare accanto ai nostri agricoltori e combattere le battaglie che abbiamo sempre affrontato insieme come una grande squadra”.

Riconfermato dall’assemblea provinciale, l’attuale presidente di Coldiretti Frosinone, Vinicio Savone, in carica dal 2012. Le aziende agricole del territorio hanno trovato in lui una guida solida in questi anni in cui ha dimostrato di essere sempre attento alle problematiche del settore e si è battuto per la loro risoluzione.

Non ultima l’audizione in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati che si è svolta proprio mercoledì scorso, per affrontare le criticità ambientali nel sito di interesse nazionale (Sin) Bacino del fiume Sacco. In quell’occasione ha chiesto un atto risolutivo affinché si dia un’etichetta diversa a quest’area e si svincolino dai limiti i terreni agricoli a ridosso del bacino di fiume Sacco, che sono stati sottoposti da 18 anni a controlli e sono risultati esenti da qualsiasi contaminazione.

“Sono grato e onorato di questa riconferma – spiega il presidente Vinicio Savone – continuerò a lavorare accanto ai nostri agricoltori per promuovere le eccellenze del nostro territorio, valorizzare le tradizioni e la biodiversità che lo contraddistinguono e combattere le battaglie che abbiamo sempre affrontato insieme come una grande squadra”.

Il presidente Savone è presente sul territorio con l’azienda agricola di famiglia, nata nel 1946 ad Anagni, di cui ha preso le redini nel 2016, quando decise di ampliare l’allevamento di bovini da latte di razza frisona, con bovini di razza pezzata rossa, famosi per la produzione di latte ideale per la trasformazione. La sua azienda si è così dotata anche di un caseificio. Tra le loro produzioni tipiche troviamo anche la caciotta stagionata, la caciotta ciociara e l’occhiatello.

“Non potevamo che riconfermare alla guida della nostra federazione provinciale il presidente Savone – dice il direttore di Coldiretti Frosinone, Carlo Picchi – per l’impegno e la dedizione che ha sempre dedicato al ruolo che ricopre da anni, rappresentando per tutti gli agricoltori e per le istituzioni locali, un punto di riferimento. Con lui non è mai mancata occasione di confronto su quelle che sono le problematiche comuni al mondo agricolo e anche alle azioni volte alla valorizzazione e promozione del settore, su cui abbiamo sempre lavorato in sinergia”.

COMUNICATO STAMPA