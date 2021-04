Coldiretti Frosinone porta in tavola la solidarietà

Si è conclusa con oltre 5 mila chili di prodotti alimentari l’iniziativa solidale di Coldiretti Frosinone che ha consegnato ai Comuni i pacchi contenenti gli aiuti per le famiglie in difficoltà. L’iniziativa benefica, che porta in tavola la solidarietà a Pasqua e Pasquetta, rientra nell’ambito dell’operazione “A sostegno di chi ha più bisogno”, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese. A beneficiarne saranno 20 mila famiglie in tutta Italia e oltre 4 mila solo nel Lazio, che in queste ore stanno ricevendo più di 750 pacchi alimentari, ognuno del peso di 50 chili.

“A coloro che hanno reso possibile tutto questo – spiega il direttore di Coldiretti Frosinone, Carlo Picchi – e alle numerose persone che sono state impegnate nella distribuzione capillare dei pacchi, va il mio ringraziamento sincero. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di consegnare oltre cento pacchi per consentire alle famiglie in difficoltà di portare in tavola a Pasqua e Pasquetta cibi sani e italiani mettendo in piedi una della più grande operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano avviata sul nostro territorio da Coldiretti”. Diversi i comuni dell’area che hanno ricevuto gli aiuti da Frosinone a Cassino e Pontecorvo, fino ad Atina e Picinisco e poi ancora Anagni, Trivigliano e Pofi. Circa 100 i pacchi consegnati dai segretari di zona, dal vice direttore Enzo Sperduti, dal direttore Carlo Picchi che ha distribuito gli aiuti anche alla Questura di Frosinone e dal presidente Vinicio Savone, insieme al delegato regionale Giovani Impresa Lazio Danilo Scenna. Ogni pacco di oltre 50 chili contiene prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino. “In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo – dice il presidente di Coldiretti Frosinone, Vinicio Savone – che ha messo in seria difficoltà un numero sempre crescente di famiglie e di aziende, non deve mancare la vicinanza a chi ne ha bisogno. L’obiettivo è quello di proseguire con iniziative di solidarietà come questa e le tante altre che abbiamo organizzato a sostegno delle famiglie in difficoltà già nel primo lockdown, è importante che le famiglie abbiano cibo buono, sano e italiano”. L’iniziativa di Pasqua è stata resa possibile dalla partecipazione di: Conad, Bonifiche Ferraresi, Philip Morris, Eni, Snam, Intesa San Paolo, Generali, De Cecco, Cattolica Assicurazioni Grana Padano, Barilla, Enel, Confapi, Fondazione Tim, Inalca, De Rica, Pomì, Casillo Group, Mutti, Monte dei Paschi di Siena, Granarolo, Coprob, Virgilio, Parmigiano Reggiano, Casa Modena, Ismea, Fondazione Osservatorio Agromafie, Crea. ​ COMUNICATO STAMPA