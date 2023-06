Colarossi (M5S Lazio): “Bene aperture studenti ma non basta”

“Lo studentato Valco San Paolo, una struttura all’avanguardia con 200 posti letto per gli studenti fuori sede è stato finalmente riaperto. Dopo aver inviato già un mese fa un sollecito agli assessori regionali competenti, affinché la residenza universitaria, che sarebbe dovuta entrare in funzione già a gennaio 20222, fosse messa a disposizione dei ragazzi che studiano nella nostra città, la notizia che l’edificio è operativo è motivo di grande soddisfazione. Allo stesso modo, il complesso dell’ex Regina Elena, inaugurato due giorni fa dal Presidente Rocca, darà la possibilità a 240 studenti di avere alloggi accoglienti ed economicamente accessibili”.

Lo dichiara Marco Colarossi, consigliere M5S alla Regione Lazio.

“Proprio ieri – continua Colarossi – ho incontrato gli assessori regionali competenti, Simona Baldassarre e Giuseppe Schiboni, per porre al centro dell’attenzione i problemi che non garantiscono pari opportunità di istruzione a tutti: dai buoni libro, per i quali ho chiesto il ripristino del bando che nell’anno accademico 2022/2023 non è stato effettuato, a tutte quelle misure che possono essere utili ad agevolare la formazione dei ragazzi, soprattutto in un momento in cui la crisi economica è un fardello che incide pesantemente su chi ha minori possibilità”.

“Con l’apertura dello studentato Valco San Paolo e della residenza universitaria nell’ex Regina Elena, ci saranno circa 440 posti in più per chi vuole studiare nella nostra città. Roma è una città universitaria, ma è anche una città in cui diventa difficile studiare a causa dei prezzi altissimi anche per la locazione di una stanza e il diritto allo studio non può essere ridotto ad un semplice slogan. Abbiamo tutti il dovere di attivarci per far sì che le parole si traducano in fatti concreti e questi primi fatti concreti sono un passo in avanti nell’affermazione di un principio sancito dalla nostra Costituzione”, conclude il consigliere del Movimento 5 Stelle.

