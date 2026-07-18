Codici: vittoria in Tribunale per un pensionato, il giudice revoca il decreto ingiuntivo

Al centro del caso l’acquisto di un’auto e il ricorso alla figura del coobbligato.

L’attività di assistenza della delegazione di Frosinone dell’associazione Codici continua a registrare risultati importanti. L’ultimo arriva dal Tribunale di Cassino, che ha visto l’avvocato Giammarco Florenzani ottenere una preziosa vittoria in un’annosa, e delicata, vicenda che ha riguardato un pensionato di Arce.

“Il giudice del Tribunale di Cassino – spiega Giammarco Florenzani, Segretario di Codici Frosinone – ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo emesso da un noto istituto di credito nei confronti di un pensionato di Arce. Il nostro assistito aveva fatto da coobbligato per il figlio per l’acquisto di un’auto. Abbiamo eccepito che la figura del coobbligato doveva essere equiparata alla figura del fideiussore. Alla luce di questo, e ai sensi del Codice Civile, bisognava avvertire entro 6 mesi il garante dei mancati pagamenti da parte del debitore principale e soprattutto, sempre entro 6 mesi, doveva partire l’azione civile nei confronti del debitore principale per poter poi attivare la garanzia. L’istituto di credito non ha fatto nulla di tutto questo. Dopo 5 anni, è arrivata la sentenza e il giudice ha riconosciuto le nostre ragioni, revocando il decreto ingiuntivo. Non è stata una vicenda semplice e nemmeno veloce, ma è importante non abbattersi di fronte a casi che appaiono complicati e di difficile risoluzione. Ci sono diritti da rispettare, come dimostra questa storia, che si è conclusa positivamente per il nostro assistito”.

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