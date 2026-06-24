Codici: vittoria anche in Tribunale contro Ipogeo Latina

Rigettato l’appello della società per una cartella di pagamento relativa al Cimitero Urbano: l’aggiornamento del canone concessorio è privo di titolo esecutivo e la riscossione tramite ruolo è illegittima.

Continua con successo l’azione promossa dall’associazione Codici per tutelare i cittadini di Latina in merito ai diritti di concessionari di sepolture presso il Cimitero Urbano della città. Numerose le sentenze favorevoli ottenute presso il Giudice di Pace contro Ipogeo Latina Srl, concessionaria privata della gestione del Cimitero Urbano. A queste si aggiunge ora un verdetto del Tribunale di Latina.

“Abbiamo assistito una signora titolare di una concessione cimiteriale rilasciata dal Comune di Latina in data anteriore alla convenzione del 2009 stipulata con Ipogeo Latina – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. La signora si era vista recapitare una cartella di pagamento da parte della società, a titolo di aggiornamento del canone già versato al momento della concessione, comprendente i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La pretesa di Ipogeo si fondava su una deliberazione comunale adottata successivamente alla stipula della concessione originaria, con cui il Comune di Latina aveva introdotto un contributo annuale di mantenimento del plesso cimiteriale, recepito nel nuovo regolamento cimiteriale del 2021. Abbiamo fatto opposizione davanti al Giudice di Pace di Latina, ottenendo l’annullamento della cartella per inesistenza del titolo sottostante. Ipogeo Latina, però, ha impugnato tale decisione davanti al Tribunale di Latina, sollevando molteplici eccezioni: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, l’inammissibilità dell’appello e la legittimità della propria attività di riscossione mediante ruolo esattoriale”.

“Codici ha assistito la signora sin dal giudizio di primo grado, contribuendo a costruire una difesa articolata su più livelli – spiega Marco Malandrucco, avvocato dell’associazione dei consumatori –. Abbiamo sostenuto, in primo luogo, la giurisdizione del giudice ordinario, che esclude dalla giurisdizione esclusiva del TAR le controversie di contenuto meramente patrimoniale concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. Abbiamo poi contestato nel merito l’esistenza stessa del credito, evidenziando come la concessione cimiteriale stipulata dalla nostra assistita prevedesse un corrispettivo omnicomprensivo, e che le deliberazioni comunali successive non potessero incidere retroattivamente su diritti già consolidati. Infine, abbiamo eccepito il difetto di legittimazione di Ipogeo Latina a procedere con la riscossione tramite ruolo esattoriale, strumento riservato dalla legge a soggetti pubblici o enti dotati di specifica autorizzazione ministeriale. Il Tribunale di Latina, con sentenza pubblicata nei giorni scorsi, ha accolto in pieno le tesi difensive di Codici e ha rigettato integralmente l’appello di Ipogeo Latina, condannando quest’ultima alle spese del grado di giudizio”.

“Questa sentenza è una vittoria importante non solo per la nostra assistita, ma per tutte le famiglie di Latina che si sono viste recapitare cartelle di pagamento pretestuose, basate su presunte modifiche ai canoni cimiteriali introdotte anni dopo la stipula delle loro concessioni – commenta Antonio Bottoni, Responsabile di Codici Latina –. Il Tribunale con una sentenza molto articolata ha chiarito molto nettamente che una società privata, priva delle autorizzazioni di legge, non può avvalersi degli strumenti di riscossione coattiva propri degli enti pubblici, e che i diritti dei cittadini acquisiti nel tempo non possono essere cancellati retroattivamente da atti amministrativi successivi. Continuiamo a monitorare la situazione e invitiamo chiunque abbia ricevuto cartelle simili a rivolgersi ai nostri sportelli per una valutazione del proprio caso”.

Per ricevere assistenza sulle cartelle di pagamento emesse da Ipogeo Latina per il Cimitero Urbano di Latina è possibile contattare Codici Latina al 3356689009.