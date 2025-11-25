Codici: via libera del Tribunale ad una nuova azione di classe per una crociera da “incubo”

Ammessa la class action contro Costa per la vacanza con Pacifica del 2024.

Ennesimo riconoscimento per l’attività di tutela dell’associazione Codici nei confronti dei viaggiatori. Nello specifico si tratta del settore crociere ed ancora una volta ad essere chiamata in causa è la compagnia Costa. Il Tribunale di Genova ha dichiarato ammissibile l’azione di classe intrapresa per la crociera con la nave Pacifica dell’estate 2024. L’iniziativa riguarda la cancellazione della tappa di Olbia/Golfo Aranci nel pacchetto turistico dal 28 luglio al 6 agosto.

“Costa continua ad avere un atteggiamento tutt’altro che aperto e collaborativo nei confronti sia dei viaggiatori sia di chi li tutela, come la nostra associazione – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. In attesa di un cambio di rotta, registriamo questo nuovo, importante successo. Anche quest’azione di classe è stata dichiarata ammissibile. Con questa iniziativa chiediamo il rimborso dei viaggiatori per la modifica peggiorativa del pacchetto turistico e come risarcimento del danno da vacanza rovinata, oltre al risarcimento del danno per effetto della pratica commerciale scorretta posta in essere da Costa. Per chi non è potuto partire a causa della cancellazione della tappa, che di fatto ha impedito l’imbarco in Sardegna mandando in fumo le ferie ai viaggiatori, chiediamo il risarcimento del danno da vacanza rovinata”.

“Questa è l’ultima di una serie di pronunce che confermano ciò che l’associazione denuncia da tempo – afferma Marco Malandrucco, avvocato di Codici –. Ci riferiamo a tappe cancellate senza adeguate alternative, informazioni insufficienti e tardive ai passeggeri, compensi irrisori e non idonei a fronte di disagi significativi. Il settore delle crociere non può essere una zona franca. Questa ordinanza è un altro passo verso una piena assunzione di responsabilità da parte di Costa, che continua a sottovalutare i diritti dei passeggeri”.

Possono partecipare all’azione di classe coloro i quali non hanno potuto imbarcarsi a causa della cancellazione della tappa di Olbia oppure si trovavano già a bordo della nave Costa Pacifica, per la crociera dal 28 luglio al 6 agosto. È possibile contattare l’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.