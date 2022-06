Codici: verifiche e assistenza sulle bollette delle quattro società sanzionate dall’Antitrust per tutelare i consumatori

Mancanza di trasparenza nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas. È il motivo alla base delle sanzioni inflitte nei giorni scorsi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle società Ajò Energia, Bluenergy, Ubroker e Visitel. Multe che ammontano ad un totale di oltre 4 milioni euro e che arrivano al termine di procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette nel prospettare le condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. In particolare, sono state accertate condotte ingannevoli e omissive in merito all’indicazione dei costi di fornitura dell’energia elettrica e/o del gas.

“Stiamo ricevendo segnalazioni da parte di consumatori che temono di non aver pagato quanto dovuto – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e, alla luce delle multe inflitta dall’Antitrust, chiedono chiarimenti sulla bolletta. Le verifiche dell’Autorità hanno portato alla luce importanti criticità e una generale ingannevolezza o omissione di informazioni su alcune componenti del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. Ora è il momento che i consumatori vengano rimborsati e per questo abbiamo deciso di promuovere un’iniziativa a tutela degli utenti, che per quanto riguarda Ajò Energia e Bluenergy sarà un’azione di classe”.

“È bene precisare un aspetto – sottolinea Antonella Votta, legale di riferimento per il settore energetico di Codici – e ci teniamo a farlo perché è una delle prime questioni poste dai consumatori quando ci contattano. L’Antitrust ha multato le società, ma ciò non significa che il rimborso è automatico. Quel che è certo è che è possibile verificare le bollette ed è quello che stiamo facendo con gli Sportelli dell’associazione”.

In caso di dubbi sulla bolletta ricevuta, i consumatori possono rivolgersi all’associazione Codici per richiedere chiarimenti. Nel caso specifico dei clienti di Ajò Energia e Bluenergy, come detto, è stata predisposta un’azione di classe. È possibile mettersi in contatto con l’associazione telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA