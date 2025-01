Codici: verifiche e assistenza per i risparmiatori sulle polizze Fwu Life

Il fallimento del piano di salvataggio della società agita il settore assicurativo.

Migliaia di risparmiatori stanno seguendo con apprensione gli ultimi sviluppi relativi alla compagnia Fwu Life Insurance Lux Sa. Nei giorni scorsi l’Autorità di vigilanza lussemburghese, il Commissariat aux Assurances, ha decretato il fallimento del piano di salvataggio. Non solo. La Caa ha anche presentato al Tribunale del Lussemburgo una domanda di scioglimento e messa in liquidazione coatta dell’impresa. L’associazione Codici ha attivato i suoi Sportelli per fornire tutta l’assistenza necessaria ai risparmiatori coinvolti in una situazione che sta provocando grande agitazione per via del timore di vedere andare in fumo i propri soldi.

“La preoccupazione è comprensibilmente tanta – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e molti si stanno chiedendo cosa ne sarà dei propri risparmi. Stando alle prime stime, il fallimento della Fwu Life coinvolgerebbe circa 100mila risparmiatori italiani ed il controvalore delle polizze sarebbe di circa 300 milioni di euro. Le polizze sono congelate e non si possono riscattare. In attesa di ulteriori aggiornamenti ed anche di comunicazioni da parte di Ivass, il nostro consiglio è quello di verificare la propria posizione nei confronti della compagnia, se necessario con l’aiuto di un esperto o di un legale vista la delicatezza e la complessità della situazione. Come associazione ci siamo naturalmente attivati per raccogliere le segnalazioni dei risparmiatori e fornire assistenza”.

Di seguito la comunicazione dell’Autorità di vigilanza lussemburghese del 22 gennaio.

Il 19 luglio 2024, il Commissariat aux Assurances (CAA), è stato informato dalla società di assicurazioni FWU Life Insurance Lux S.A. (di seguito: la “società”) di non rispettare più i requisiti normativi relativi alla copertura del requisito patrimoniale minimo (MCR), del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) e della copertura delle passività assicurative con attività rappresentative ammissibili.

Di conseguenza, conformemente all’articolo 124, paragrafo 3, della legge del 7 dicembre 2015, sul settore assicurativo (LSA), così come modificato, la società era tenuta, nell’ambito di un piano di risanamento, ad adottare le misure necessarie a ripristinare, entro sei mesi da tale constatazione, vale a dire entro il 19 gennaio 2025, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello dell’SCR, o a ridurne il profilo di rischio al fine di garantire il rispetto dell’SCR. Anche la copertura delle passività assicurative mediante attività rappresentative ammissibili, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 117 dell’LSA, doveva essere garantita entro il 19 gennaio 2025.

In considerazione di una serie di incertezze, CAA non è in grado di trarre conclusioni sulla copertura del requisito patrimoniale di solvibilità alla data della presente pubblicazione.

Alla data di tale pubblicazione, CAA deve constatare che il periodo di sei mesi concesso alla Società non ha consentito a quest’ultima di ripristinare la copertura degli impegni assicurativi con attività rappresentative ammissibili.

Pertanto, CAA deve concludere che il piano di risanamento della società è un fallimento.

CAA informa il pubblico che, alla data della presente pubblicazione, ha presentato una domanda di scioglimento e liquidazione giudiziaria contro la società presso il Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Tuttavia, CAA desidera sottolineare che il fallimento del piano di risanamento non ha un effetto immediato, né sul blocco dei valori rappresentativi delle riserve tecniche presso gli istituti depositari deciso da CAA, né sul procedimento giudiziario di sospensione del pagamento, in cui la Società si trova dal 2 agosto 2024, e che rimarrà in vigore fino all’adozione di una decisione giudiziaria.

Nel frattempo, ad inizio dicembre il Tribunale di Monaco ha disposto l’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti della Fwu Ag, la società madre dell’impresa di assicurazione Fwu Life Insurance Lux Sa.

I risparmiatori che hanno sottoscritto una polizza con la compagnia Fwu Life Lux possono richiedere assistenza all’associazione Codici per verificare la propria posizione telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.