Codici: verifiche Antitrust su AGF Energy, supporto ai clienti che hanno riscontrato problemi con contratto e bollette

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di AGF Energy, società attiva nella fornitura di energia elettrica e gas naturale. L’iniziativa è volta ad accertare possibili violazioni del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e l’associazione Codici si è attivata da una parte per tutelare i consumatori coinvolti e dall’altra per supportare l’attività dell’Agcm.

L’Antitrust ha rilevato due ordini di problemi. Il primo riguarda la scarsa trasparenza delle offerte commerciali pubblicizzate sul sito internet della società. Solo alcune componenti del prezzo risulterebbero visibili online, mentre ulteriori voci di costo sarebbero indicate esclusivamente nei documenti contrattuali, non consultabili dal sito. Una situazione che, secondo l’Autorità, impedisce al consumatore di farsi un quadro completo e chiaro della proposta economica prima di sottoscrivere un contratto. Il secondo profilo contestato riguarda clausole potenzialmente vessatorie inserite nei contratti. In particolare, AGF Energy avrebbe imposto ai clienti intenzionati a cambiare fornitore l’obbligo di comunicarlo preventivamente per iscritto, indicando l’offerta del concorrente e consentendo così alla società di formulare una controproposta. Nel caso in cui il cliente non rispetti questa procedura, il contratto prevede che AGF Energy possa effettuare un nuovo switch-in, ovvero una riattivazione della fornitura a proprio nome, senza necessità di acquisire nuovamente il consenso del cliente. Alcune offerte, sempre secondo l’Agcm, prevedono inoltre una maggiorazione del prezzo in caso di mancato rispetto di tale clausola, denominata “last call”.

“L’apertura di questa istruttoria da parte dell’Antitrust è un segnale importante – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e va nella direzione giusta. Nel mercato dell’energia la trasparenza non è un optional: è un diritto dei consumatori. Offerte pubblicizzate in modo incompleto e clausole che di fatto limitano la libertà di cambiare fornitore sono pratiche inaccettabili, che minano la fiducia dei cittadini e alterano il funzionamento del mercato libero. Come Codici, seguiamo con attenzione questo procedimento e siamo al fianco dei consumatori che hanno subito o rischiano di subire un danno. Invitiamo chiunque si sia trovato in difficoltà con AGF Energy a contattarci: raccoglieremo le segnalazioni e valuteremo ogni singola posizione per offrire il supporto necessario”.

I clienti di AGF Energy che hanno riscontrato problemi con il contratto, con addebiti non chiari o difficoltà nel cambio fornitore possono contattare l’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480, scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.