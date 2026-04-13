Codici: vacanza da dimenticare in Inghilterra, Booking riconosce un risarcimento di oltre 500 euro

Un gruppo di Firenze aveva prenotato un cottage, ma all’arrivo ha scoperto che era stato venduto

Una tranquilla vacanza all’estero si è trasformata in un incubo per un gruppo di 10 persone di Firenze. Una disavventura in parte risolta da Codici, che ha permesso ai viaggiatori di ottenere un rimborso per le spese extra sostenute a causa dell’imprevisto che si è verificato. Un caso che si inserisce nella campagna di assistenza avviata dall’associazione per tutelare i consumatori che hanno problemi con la prenotazione effettuata presso Booking e che registra così un altro risultato positivo.

Tutto ha inizio ai primi di gennaio 2025, quando una cittadina fiorentina prenota un cottage a Carlisle, città del Regno Unito nella contea di Cumbria, per metà luglio. La prenotazione è per 10 persone, tra cui 4 minori. Il 23 giugno, data del termine della cancellazione gratuita, la prenotazione viene confermata e, contestualmente, viene addebitato l’intero importo, pari a circa 1.300 euro. Il giorno dell’arrivo a Carlisle, è il 9 luglio, inizia l’incubo.

“Alla nostra assistita – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – viene comunicata l’improvvisa indisponibilità della struttura per avvenuta vendita dal mese di maggio. Non avendo ricevuto alcuna notifica ufficiale da parte di Booking, la viaggiatrice contatta l’assistenza clienti della piattaforma, che conferma l’avvenuta cancellazione. Per rimediare, le viene promesso un rimborso extra fino a circa 500 euro per una sistemazione alternativa. È facile intuire la difficoltà della situazione creatasi, sia per il periodo dell’anno che per il numero di persone. La nostra assistita riesce comunque a trovare una sistemazione alternativa, da sola e con ulteriori disagi e costi, in quanto si trova ad oltre 1 ora di distanza dalla destinazione originaria ed il prezzo è di circa 1.700 euro. Il giorno successivo Booking rimborsa i soldi spesi per la prenotazione saltata, ma non fornisce ulteriore assistenza. È qui che si inserisce il nostro intervento. La restituzione delle somme spese per il cottage era il minimo che potesse avvenire. Chiaramente non poteva essere ignorato quanto accaduto dopo, ovvero la ricerca di un altro posto dove trascorrere le vacanze, i disagi patiti per lo stravolgimento del viaggio e le spese extra sostenute. Abbiamo inviato un reclamo ad agosto e finalmente il riscontro è arrivato. Booking ha riconosciuto alla nostra assistita la differenza di prezzo pagata tra la prenotazione originale e l’alloggio alternativo prenotato, e le spese extra del carburante. La vicenda si è protratta per diversi mesi, ma alla fine siamo riusciti a venirne a capo, ottenendo da Booking quanto era giusto e doveroso riconoscere. Si tratta di un rimborso che certamente non cancella quanto avvenuto, ma che almeno ristabilisce il giusto ordine delle cose, dimostrando che i diritti ci sono, devono essere rispettati e che far sentire la propria voce non è inutile”.

In caso di problemi con la prenotazione effettuata con Booking è possibile richiedere l’assistenza dell’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480, scrivendo a segreteria.sportello@codici.org o compilando il modulo sul sito www.codici.org.