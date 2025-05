Codici: un’altra crociera nei fiordi da dimenticare, tappe cancellate e viaggiatori infuriati

Scatta l’azione di classe per la vacanza con Costa Diadema dell’estate 2024.

Sono una delle mete più ambite, sono un viaggio suggestivo, ma negli ultimi anni hanno provocato anche diversi problemi ai viaggiatori. Parliamo dei fiordi norvegesi, segnalati per una crociera da dimenticare con Costa Firenze nell’estate 2023 ed oggetto ora di nuove proteste per una vacanza questa volta a bordo di Costa Diadema, su cui si è attivata l’associazione Codici.

“Il caso che stiamo seguendo – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – riguarda la crociera con Costa Diadema dall’1 all’8 giugno 2024, con partenza e arrivo nel porto di Copenaghen. Il programma di navigazione prevedeva quattro tappe in territorio norvegese, specificatamente a Hellesyit, Geiranger, Alesund e Stavanger. Il primo giugno, dopo poche ore dalla partenza, il Comandante ha comunicato ai passeggeri che, per cause di forza maggiore, la crociera avrebbe seguito un altro itinerario. La nave avrebbe fatto soltanto due soste, nelle località di Bergen e Flam. Il pacchetto turistico, di fatto, è stato stravolto. La modifica è senza dubbio peggiorativa, considerando la perdita di due tappe e l’aumento notevole delle ore di navigazione. La delusione dei crocieristi è comprensibile. I viaggiatori hanno acquistato una vacanza, tra l’altro una tra le più care d’Europa, e si sono ritrovati a farne una qualitativamente ben lontana da quella prenotata. Alla luce di quanto accaduto, riteniamo necessario da parte della compagnia riconoscere il rimborso ed il risarcimento ai viaggiatori. È quello che chiediamo con l’azione legale che stiamo promuovendo. Un’iniziativa che segue quella già avviata per il caso analogo della crociera tra i fiordi con Costa Firenze dell’estate 2023. Inoltre, stiamo verificando se ci sono stati problemi simili per altre crociere tra i fiordi con Costa Diadema durante l’estate 2024”.

I viaggiatori che hanno preso parte alla crociera con Costa Diadema, con imbarco e sbarco a Copenaghen, dall’1 all’8 giugno 2024 possono contattare Codici per richiedere il risarcimento ed il rimborso per la modifica del pacchetto turistico acquistato telefonando allo 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480 o scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org. È possibile segnalare anche situazioni analoghe, quindi itinerario modificato con tappe cancellate, in altre crociere con Costa Diadema dell’estate 2024.