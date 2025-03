Codici: ultimi giorni per partecipare alla class action per la crociera tra i fiordi con Costa Firenze

Si avvia verso la chiusura la campagna di adesione alla class action promossa dall’associazione Codici contro Costa Crociere per i disagi e le modifiche sostanziali al programma subiti dai passeggeri della nave Costa Firenze durante la crociera “7 Giorni da Kiel” svoltasi dal 4 all’11 agosto 2023. L’azione legale collettiva, dichiarata ammissibile dal Tribunale di Genova, mira a ottenere rimborsi e risarcimenti per i viaggiatori che hanno visto il proprio itinerario cambiato in maniera significativa.

“Il pacchetto turistico originale è stato di fatto stravolto – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. La crociera si è rivelata ben diversa rispetto a quella programmata. Due tappe sono state cancellate e la compagnia non ha informato in maniera adeguata i viaggiatori sui loro diritti alla luce di queste modifiche. Una serie di situazioni gravi che, a nostro avviso, devono portare alla riduzione del prezzo pagato per l’acquisto del biglietto, al risarcimento del danno da vacanza rovinata e al risarcimento del danno subito per le comunicazioni fornite dalla compagnia”.

La crociera, che prometteva un’esperienza indimenticabile tra i fiordi norvegesi, ha subito modifiche sostanziali con la cancellazione di due tappe fondamentali. Sono quelle di Maloy e Stavanger (Norvegia), il cuore stesso dell’esperienza promessa, con la visita ai celebri fiordi prevista per l’8 e 9 agosto. In sostituzione, i passeggeri hanno dovuto affrontare un intero giorno di navigazione l’8 agosto, soste alternative ad Aarhus (Danimarca) il 9 agosto e Skagen (Danimarca) il 10 agosto. Il tutto con 30 ore consecutive di navigazione con mare in tempesta tra il 7 e il 9 agosto, con gli spazi interni insufficienti per il numero di ospiti a bordo. Il disagio ha generato un diffuso malcontento che ha portato molti passeggeri a evitare gli spazi comuni, rinunciando così agli spettacoli serali, al casinò e agli altri intrattenimenti inclusi nel pacchetto.

“Costa Crociere ha omesso di informare adeguatamente i passeggeri del loro diritto a ottenere una riduzione del prezzo pagato a fronte delle modifiche sostanziali al programma – afferma Giacomelli –. Tale comportamento è riconducibile a una pratica commerciale aggressiva e scorretta, idonea a condizionare indebitamente le scelte dei consumatori, ostacolando l’esercizio dei loro diritti contrattuali”.

Possono aderire alla class action tutti i viaggiatori che hanno acquistato il pacchetto turistico organizzato da Costa Crociere a bordo della nave Costa Firenze denominato “7 Giorni da Kiel” per il periodo dal 4 all’11 agosto 2023. È possibile partecipare da soli entro il 22 marzo, attraverso Codici entro il 14 marzo. Per informazioni è possibile contattare l’associazione telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.