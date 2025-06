Codici: tutti insieme contro l’inquinamento da plastica per un futuro più sano

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025 un appello ai consumatori per scelte più sostenibili.

L’inquinamento da plastica è il tema della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025, che si celebra il 5 giugno. In occasione di questa ricorrenza, indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare ed incoraggiare l’opinione pubblica su iniziative per tutelare l’ambiente, l’associazione Codici rivolge un appello ai consumatori.

Ogni piccola azione quotidiana può fare la differenza per la salute del nostro pianeta. Non serve essere eroi ambientali: bastano scelte consapevoli e coerenti nel tempo. Ad esempio, ogni volta che facciamo la spesa, scegliamo un mezzo di trasporto o decidiamo cosa fare dei nostri rifiuti, stiamo votando per il tipo di futuro che vogliamo.

Gli studi dimostrano che le famiglie italiane possono ridurre significativamente la propria impronta ecologica attraverso scelte di consumo più responsabili. Scegliere prodotti sostenibili non è solo una questione ambientale, ma anche economica. I prodotti durevoli, riparabili e di qualità rappresentano un risparmio nel lungo termine. Inoltre, sostenere aziende che investono in sostenibilità significa premiare chi lavora per un futuro migliore.

Non bisogna attendere che siano gli altri a fare il primo passo. Ogni consumatore ha il potere di influenzare il mercato con le proprie scelte. Quando chiediamo prodotti più sostenibili, le aziende rispondono. Quando preferiamo la qualità alla quantità, contribuiamo ad un’economia più circolare e responsabile.

La Giornata Mondiale dell’Ambiente ci ricorda che la salvaguardia del pianeta è una responsabilità condivisa. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può contribuire a costruire un futuro più sostenibile per le generazioni future.