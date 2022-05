Codici: troppe ombre nelle offerte per la finale di Tirana, chiediamo verifiche sul sito marcotravel.it

Sale la febbre tra i tifosi della Roma per la finale di Conference League in programma mercoledì a Tirana. E come spesso accade in questi casi, in occasione di grandi eventi si registrano intoppi che ricadono sui consumatori. È il caso dei problemi con la cancellazione di alcuni voli Ita con la corsa ad ostacoli dei passeggeri per il rimborso, vicenda segnalata e seguita dall’associazione Codici, che ora richiama l’attenzione ed invita alla prudenza su un’agenzia di viaggi.“Abbiamo deciso di avviare delle verifiche – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e di fare luce su alcuni aspetti poco chiari. È un’azione preventiva, non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma al tempo stesso ci preme mettere i consumatori nelle condizioni di poter acquistare in sicurezza”.L’agenzia di viaggi su cui si sono accesi i fari dell’associazione è la MarcoTravel. Nell’home page del sito marcotravel.it spiccano le offerte per la finale di Tirana. I pacchetti pubblicizzati, anche sui social, negli ultimi giorni hanno subito significative variazioni con sconti importanti, come nel caso di un’offerta passata da 1.800 a 350 euro. “Alcuni dettagli ci hanno spinto ad intervenire – spiega Stefano Gallotta, Responsabile Trasporti e Turismo di Codici – ed a segnalare questo sito in modo che i consumatori facciano attenzione. Ad esempio, sul sito non sono riportati né la sede legale né l’iscrizione alla Camera di Commercio. Sappiamo che la scelta dello stadio di Tirana, che ha una capienza di poco superiore ai 20mila spettatori, ha creato dei disagi, perché i posti sono pochi. Ci sono problemi non solo per i biglietti per lo stadio, ma anche a livello di voli e navi, e ci sarebbero delle criticità anche per gli hotel. La situazione è complicata, la domanda supera di gran lunga l’offerta ed è per questo che invitiamo i consumatori, in questo caso i tifosi della Roma, a prestare la massima attenzione per le prenotazioni”.Chi ha acquistato un pacchetto per Tirana su marcotravel.it può rivolgersi a Codici per richiedere chiarimenti. L’associazione ha attivato i propri Sportelli per fornire assistenza a chi dovesse avere problemi con la prenotazione di un viaggio in Albania in occasione della finale di Conference League, sia per quanto riguarda lo spostamento che il pernottamento. È possibile segnalare eventuali disagi telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA