Codici: tappe soppresse e ritardi, azione di classe per una crociera tra i fiordi

L’iniziativa riguarda la vacanza in Islanda e Scozia con Costa Favolosa.

Una crociera nel Nord Europa indimenticabile, peccato però che per diversi passeggeri i ricordi siano tutto tranne che piacevoli. Parliamo di quella a bordo della Costa Favolosa che si è svolta la scorsa primavera. Una vacanza segnata da cambi di programma e problemi che hanno spinto alcuni viaggiatori a richiedere l’intervento dell’associazione Codici, che si è attivata promuovendo un’azione di classe.

Entrando nel dettaglio della vicenda, la crociera oggetto della class action è quella partita da Amburgo il 29 maggio con destinazione Islanda e Scozia, e che è rientrata nel porto tedesco il 10 giugno. “Costa Crociere – spiega l’avvocato Marco Malandrucco, legale di Codici che sta seguendo la vicenda – ha modificato l’itinerario sopprimendo le tappe di Isafjord, prevista il 3 giugno, e Grundafjord, in programma il 4 giugno. Al posto di queste due tappe, si è registrata un’ulteriore notte di permanenza ad Akurey, con la nave che ha poi proseguito il viaggio direttamente verso Reykjavik, raggiunta con 14 ore di ritardo. A causa di problemi di natura burocratica con le autorità locali, inoltre, i tempi di effettiva permanenza e visita a Kirkwall, l’ultima tappa dell’8 giugno, sono stati ridotti in maniera drastica. Alla luce di quanto accaduto, il pacchetto turistico è diventato inferiore dal punto di vista economico e della qualità rispetto a quello pagato. Per questo motivo con l’azione di classe avviata chiediamo il risarcimento danni per i viaggiatori, in quanto si sono ritrovati a trascorrere una vacanza diversa rispetto a quella che avevano scelto”.

“Ancora una volta – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – siamo costretti ad avviare un’azione legale nei confronti di Costa Crociere per tutelare i viaggiatori. Eppure, la normativa parla chiaro. Non basta un buono da spendere a bordo oppure uno sconto sulla prossima prenotazione per rimediare a situazioni del genere. Quando la crociera perde di valore perché l’itinerario è stato modificato, alcune tappe sono state cancellate, alcune tratte hanno registrato ritardi significativi, bisogna riconoscere un risarcimento per i crocieristi”.

I viaggiatori che hanno preso parte alla crociera “Islanda e Scozia” con Costa Favolosa, con partenza il 29 maggio da Amburgo e rientro nel porto tedesco il 10 giugno, possono partecipare all’azione di classe promossa dall’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

foto archivio