Codici: sfilza di inibitorie per i rimborsi dei consumatori per il caso Lexitor

Richieste di chiarimenti, verifiche per sgomberare il campo da dubbi e timori, e soprattutto per far tornare i conti. Gli Sportelli dell’associazione Codici continuano a ricevere segnalazioni da parte di consumatori alle prese con l’ormai famoso caso Lexitor. Una vicenda che tanto ha fatto discutere e che, a distanza di anni, continua a creare problemi, nonostante una sentenza della Corte Costituzionale sembrava avesse finalmente segnato una svolta.“I consumatori – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – hanno diritto alla restituzione delle somme calcolate sulle somme originali pro-rata temporis e non sulla curva degli interessi, come fanno gli istituti bancari. Ci siamo attivati per fornire tutta l’assistenza necessaria a chi si ritrova in difficoltà ed abbiamo predisposto una sfilza di 30 inibitorie. I conti non tornano, il danno è di migliaia di euro e questo è il motivo delle iniziative che abbiamo deciso di intraprendere”.I consumatori in difficoltà con l’estinzione anticipata dei prestiti per la cessione del quinto possono contattare l’associazione Codici e richiedere assistenza per il calcolo del rimborso corretto telefonando al numero 065571996 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Correlati