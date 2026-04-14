Codici: self-service “esaurito”, ma il servito funziona

Invitiamo i cittadini a segnalare queste anomalie nei distributori.

Negli ultimi giorni gli Sportelli di Codici hanno ricevuto alcune segnalazioni di cittadini che riferiscono una situazione singolare presso alcuni distributori di carburante. L’associazione dei consumatori si è attiva per fare chiarezza sulla vicenda.

“Ci è stato segnalato – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – che alcune pompe self-service risultano indicate come ‘esaurite’ tramite appositi cartelli, mentre quelle del servizio assistito continuano a erogare regolarmente il carburante. Non si tratta, a quanto ci viene riportato, di un disservizio temporaneo o di un guasto tecnico. Il carburante sarebbe presente e disponibile, ma accessibile, a prezzi più elevati, solo per chi sceglie, o è costretto a scegliere, il servizio con operatore. Stiamo approfondendo queste segnalazioni. Se confermata su larga scala, questa pratica potrebbe configurarsi come una forma di distorsione della concorrenza a danno dei consumatori, in un momento in cui il caro carburante pesa già in modo significativo sui bilanci delle famiglie. Invitiamo pertanto tutti i cittadini a segnalarci eventuali situazioni analoghe, con indicazione del distributore, della data e, se possibile, di una documentazione fotografica. Raccoglieremo le segnalazioni e, qualora emergesse un quadro sufficientemente chiaro e ricorrente, provvederemo a trasmetterle alle autorità competenti affinché vengano adottate le misure necessarie per tutelare i consumatori”.

È possibile segnalare anomalie nelle stazioni di rifornimento, come questa del carburante esaurito al self-service ma regolarmente erogato con il servizio assistito, telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.