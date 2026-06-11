Codici: segnalazioni su Switch Luce & Gas, attivate verifiche e assistenza ai consumatori

Al centro delle proteste telefonate e attivazioni di contratti sospette.

L’associazione Codici sta seguendo diversi consumatori che lamentano presunte irregolarità nelle modalità di acquisizione di contratti nel settore dell’energia elettrica e del gas riconducibili a Switch Luce & Gas.

Le segnalazioni raccolte presentano elementi ricorrenti. In particolare, alcuni utenti riferiscono di essere stati contattati telefonicamente da operatori che si sarebbero presentati come incaricati di altri fornitori energetici già noti al cliente, inducendoli a credere che la telefonata fosse finalizzata a semplici verifiche amministrative, aggiornamenti tariffari o conferme di contratti già esistenti.

Secondo quanto denunciato dai consumatori, solo successivamente sarebbe emerso che il reale scopo del contatto era la conclusione di un nuovo contratto di fornitura con un diverso operatore. In alcuni casi gli utenti hanno dichiarato che gli interlocutori erano già in possesso di dati personali e contrattuali particolarmente dettagliati, circostanza che avrebbe contribuito ad accrescere la credibilità delle comunicazioni ricevute.

Tra le problematiche segnalate figurano inoltre l’assenza o la tardiva trasmissione della documentazione contrattuale, difficoltà nell’esercizio del diritto di ripensamento, richieste di pagamento contestate e l’applicazione di costi ritenuti sproporzionati rispetto ai consumi effettivi.

“Le testimonianze che stiamo raccogliendo – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – delineano un quadro che merita particolare attenzione. Quando un consumatore aderisce ad un contratto senza essere pienamente consapevole dell’identità del fornitore o delle conseguenze della propria adesione, viene compromesso il principio della scelta libera e informata che deve caratterizzare il mercato dell’energia”.

L’associazione sta valutando le singole posizioni e predisponendo le opportune iniziative di tutela, anche attraverso segnalazioni alle Autorità competenti, affinché vengano svolti tutti gli accertamenti necessari sui comportamenti denunciati.

Codici invita tutti i consumatori che ritengano di aver subito un cambio di fornitore non richiesto o concluso sulla base di informazioni fuorvianti a conservare registrazioni, e-mail, SMS, contratti e bollette e a rivolgersi all’associazione per ricevere assistenza. Per informazioni telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al 3757793480 oppure scrivere un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.