Codici: segnalato un nuovo sito per mancata consegna dei prodotti

Verifiche in corso su plennavitta.com e assistenza ai consumatori per il rimborso.

Una ragazza sorridente, l’arrivo dell’estate che preannuncia novità e, soprattutto, un invito a vedere le offerte. Si presenta così l’home page dell’ennesimo sito internet che sta facendo penare i consumatori. Si tratta di plennavitta.com, il nuovo portale web su cui l’associazione Codici ha attivato delle verifiche per tutelare gli utenti.

“Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e sembra, purtroppo, la classica storia del sito di e-commerce che conquista clienti con prezzi vantaggiosi ma poi non spedisce i prodotti ordinati. Un paio di elementi di ortografia non fanno presagire nulla di buono, così come il fatto che non ci siano riferimenti alla società titolare del portale web. In rete, inoltre, ci sono diverse recensioni negative da parte di clienti. Insomma, il quadro non è positivo. Come ripetiamo sempre, prima di effettuare un acquisto su un sito internet, soprattutto quando è poco noto, è bene accertarsi della sua affidabilità. Partire dalla ricerca online di commenti di altri utenti è un primo passo utile. Per quanto riguarda questo portale, stiamo facendo delle verifiche ed effettueremo una segnalazione alle autorità affinché intervengano adottando le opportune misure per tutelare i consumatori”.

Il sito plennavitta.com assicura spedizioni gratuite in tutta Italia, offre un’ampia gamma di prodotti che vanno dalla moda donna alla tecnologia, passando per casa e cucina, salute e bellezza. Ci sono anche offerte della settimana. Il tutto, come detto, a prezzi vantaggiosi. Il problema, e questo è il motivo delle verifiche avviate da Codici, è che sembrerebbe che non sempre l’ordine vada a buon fine, ma si registrino invece la mancata consegna e nessun rimborso.

In caso di problemi con l’ordine effettuato sul sito plennavitta.com è possibile rivolgersi all’associazione Codici per richiedere assistenza telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.