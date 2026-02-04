Codici: segnalati ritardi nelle consegne degli acquisti online con Euronics

Negli ultimi giorni l’associazione Codici sta ricevendo diverse segnalazioni da parte di consumatori che hanno effettuato un acquisto online presso Euronics. Avviate le verifiche dei casi per fornire assistenza ai clienti in difficoltà.“I consumatori lamentano una situazione snervante – afferma Massimiliano Astarita, Responsabile del settore Utility di Codici –. Dopo aver ricevuto la conferma dell’ordine e dell’avvenuto pagamento, si ritrovano a fare i conti con una consegna che non parte oppure che viene rinviata senza una data chiara. In molti casi lo stato dell’ordine resta fermo ‘in lavorazione’ a lungo oppure il tracking, quando c’è, non dà informazioni utili. Non solo. C’è chi ha provato a chiedere chiarimenti e ha ricevuto risposte vaghe, tra promesse di verifiche e richieste di attendere qualche giorno. Il problema, quindi, non è solo il ritardo: è l’incertezza, il rimpallo, il fatto che non ci sia un impegno concreto sui tempi”.“Abbiamo deciso di attivarci per dare voce a chi sta avendo problemi con la consegna dei prodotti acquisti online su Euronics – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, perché ci sono tempistiche e comportamenti da rispettare, come previsto dalla normativa. Se l’ordine è fermo o la consegna slitta senza spiegazioni, il consiglio è semplice: non bisogna subire passivamente, ma attivarsi per far valere i propri diritti”.L’associazione Codici è disponibile a fornire assistenza ai consumatori che hanno effettuato un acquisto online da Euronics e si ritrovano con l’ordine bloccato da giorni e senza una data certa di consegna, hanno ricevuto risposte generiche o contraddittorie dal Servizio Clienti dell’azienda, hanno annullato l’ordine ma non hanno ricevuto il rimborso. È possibile fare una segnalazione e richiedere supporto telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.

