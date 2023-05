Codici: scoperta frode dell’olio internazionale, l’attività di prevenzione e contrasto è fondamentale

Venduto come “olio extravergine di oliva”, in realtà era semplice “olio di oliva vergine”. È quanto hanno accertato le analisi effettuate dal Laboratorio Chimico di Roma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, insieme ad altri enti accreditati, ha svolto delle verifiche su un carico destinato ad un Paese asiatico. La frode è stata scoperta dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta – Sezione Operativa Territoriale di Aprilia nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Il rappresentante legale della società esportatrice è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. L’olio incriminato era confezionato in bottiglie da un litro, riportanti l’etichetta con la dicitura errata. Il valore della merce supera i 60mila euro, per un peso totale di circa 20 tonnellate.

Impegnata nella lotta alla contraffazione e nella tutela dei consumatori, l’associazione Codici si è attivata per vie legali sulla vicenda. “Un caso che dimostra quanto sia alto il pericolo contraffazione – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e quanto sia importante l’attività di prevenzione e di contrasto ad un fenomeno che danneggia i cittadini così come le imprese oneste. In questo caso il plauso va all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’intervento effettuato”.

L’associazione Codici tutela i consumatori vittime della contraffazione. In caso di acquisto di un prodotto falso è possibile fare una segnalazione al numero 065571996 o all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Comunicato stampa