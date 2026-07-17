CODICI Sanità Frosinone: “La buona sanità merita di essere raccontata”. Ringraziamento al personale del reparto di Medicina dell’Ospedale di Alatri

Come Responsabile Provinciale dell’Associazione Consumatori Sanità CODICI della provincia di Frosinone, Enrico Di Battista,e il suo Vice Avv.Valletta Domenico desideriamo ,esprimere il più sentito ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, agli operatori socio-sanitari e a tutto il personale del reparto di Medicina dell’Ospedale di Alatri.In un periodo in cui l’attenzione mediatica è spesso rivolta ai casi di malasanità e ai disservizi, è giusto ricordare che esistono anche numerose esperienze di eccellenza che meritano di essere riconosciute e valorizzate. Parlare della buona sanità significa rendere merito a quei professionisti che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con competenza, umanità e grande senso di responsabilità.L’esperienza lavorativa vissuta presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Alatri testimonia come, nonostante le difficoltà organizzative e la carenza di risorse che interessano il sistema sanitario, sia ancora possibile garantire ai pazienti cure di qualità, attenzione e vicinanza umana.

A nome dell’Associazione Consumatori Sanità CODICI desideriamo rivolgere un sincero plauso a tutti gli operatori del reparto, che con dedizione e professionalità rappresentano un esempio positivo per l’intera sanità della provincia di Frosinone.Riconoscere il valore di chi opera ogni giorno al servizio dei cittadini è un dovere civico oltre che istituzionale. La nostra associazione continuerà a tutelare i diritti dei pazienti quando si verificano criticità, ma sarà sempre pronta anche a evidenziare e promuovere le esperienze di buona sanità che restituiscono fiducia ai cittadini.Ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e a tutto il personale del reparto di Medicina dell’Ospedale di Alatri va il nostro più sentito grazie per l’impegno, la disponibilità e l’umanità dimostrati quotidianamente.