CODICI Sanità Frosinone: “La buona sanità merita di essere raccontata”. Ringraziamento al personale del reparto di Medicina dell’Ospedale di Alatri

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Come Responsabile Provinciale dell’Associazione Consumatori Sanità CODICI della provincia di Frosinone, Enrico Di Battista,e il suo Vice Avv.Valletta Domenico desideriamo ,esprimere il più sentito ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, agli operatori socio-sanitari e a tutto il personale del reparto di Medicina dell’Ospedale di Alatri.In un periodo in cui l’attenzione mediatica è spesso rivolta ai casi di malasanità e ai disservizi, è giusto ricordare che esistono anche numerose esperienze di eccellenza che meritano di essere riconosciute e valorizzate. Parlare della buona sanità significa rendere merito a quei professionisti che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con competenza, umanità e grande senso di responsabilità.L’esperienza lavorativa vissuta presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Alatri testimonia come, nonostante le difficoltà organizzative e la carenza di risorse che interessano il sistema sanitario, sia ancora possibile garantire ai pazienti cure di qualità, attenzione e vicinanza umana.

A nome dell’Associazione Consumatori Sanità CODICI desideriamo rivolgere un sincero plauso a tutti gli operatori del reparto, che con dedizione e professionalità rappresentano un esempio positivo per l’intera sanità della provincia di Frosinone.Riconoscere il valore di chi opera ogni giorno al servizio dei cittadini è un dovere civico oltre che istituzionale. La nostra associazione continuerà a tutelare i diritti dei pazienti quando si verificano criticità, ma sarà sempre pronta anche a evidenziare e promuovere le esperienze di buona sanità che restituiscono fiducia ai cittadini.Ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e a tutto il personale del reparto di Medicina dell’Ospedale di Alatri va il nostro più sentito grazie per l’impegno, la disponibilità e l’umanità dimostrati quotidianamente.

 

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