Codici: sabato da incubo per i voli, i passeggeri devono essere tutelati

Si preannuncia un fine settimana bollente e non solo per la temperatura. Un bollino nero segna la giornata di sabato 15 luglio per quanto riguarda il trasporto aereo, atteso da uno sciopero che mette a rischio i servizi aeroportuali. I disagi non sono esclusi, tra possibili cancellazioni e ritardi, e per questo l’associazione Codici mette in guardia i passeggeri.“La situazione è sempre più caotica – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e sabato si rischia di vivere una giornata molto complicata. Lo sciopero del trasporto aereo interesserà diverse categorie di lavoratori, dal personale di terra a piloti ed assistenti di volo di alcune compagnie, il tutto per una fascia oraria che va dalle 10 alle 18, con una finestra specifica dalle 12 alle 16 per i piloti della Malta Air. Enac ha già pubblicato l’elenco dei voli garantiti. Invitiamo i passeggeri a consultarlo, ma non solo. È bene ricordare che anche in occasione di scioperi ci sono diritti da rispettare ed un’agitazione sindacale non esenta la compagnia dall’adottare tutte le misure necessarie per tutelare i passeggeri. Pensiamo all’assistenza dei viaggiatori senza dimenticare il rimborso o l’imbarco su un volo alternativo. Dipende dal tipo di sciopero e quindi, viste le diverse mobilitazioni indette per la giornata di sabato, il nostro consiglio è quello di attivarsi fin da ora per chiedere chiarimenti alla compagnia sul volo prenotato e, nel caso dovessero verificarsi problemi, di contattare sempre la compagnia, conservando al tempo stesso biglietto, carta di imbarco ed eventuali ricevute di spese dovute alla mancata partenza così da poter dimostrare i disagi subiti e, di conseguenza, richiedere indennizzi o rimborsi”.In caso di cancellazione o ritardo del volo e di mancata assistenza da parte della compagnia aerea, i passeggeri possono rivolgersi all’associazione Codici segnalando il proprio caso. È possibile richiedere chiarimenti ed assistenza telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

comunicato stampa