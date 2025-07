Codici: Ryanair si trasforma in sceriffo e prepara multe pazze

Diffida alla compagnia per le nuove regole in caso di interruzione del volo.

Abuso di posizione dominante, violazione del diritto di difesa, clausole vessatorie. Sono alcune delle contestazioni che l’associazione Codici muove a Ryanair in merito al nuovo regolamento adottato dalla compagnia.

“Ryanair ha introdotto anche in Italia sanzioni che presentano delle gravissime criticità – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e che lasciano esterrefatti per il modo in cui si pone nei confronti della normativa e dei passeggeri. A nostro avviso, dal nuovo regolamento emergono un abuso di posizione dominante, la violazione del diritto di difesa e la presenza di clausole vessatorie. Ryanair si attribuisce un potere sanzionatorio arbitrario, sulla scorta di comportamenti non determinati e senza criteri oggettivi. Per questo abbiamo deciso di inviare una diffida inibitoria alla compagnia affinché torni sui suoi passi”.

“Il nodo principale riguarda l’articolo 11.2, che tratta la responsabilità dei passeggeri anche nei casi in cui non si rischi alcuna deviazione del volo – spiega Stefano Gallotta, avvocato di Codici esperto del settore viaggi –. La compagnia, in caso di comportamenti inappropriati o disturbi arrecati dal passeggero, si attribuisce il diritto di imporre al passeggero una multa di 500 euro laddove, a causa del suo comportamento, venga fatto sbarcare dall’aereo, anche nei casi in cui non fosse richiesta alcuna deviazione, addebitando arbitrariamente sanzioni sulla carta di credito o di debito utilizzata dal passeggero per la prenotazione. Innegabilmente il comportamento scorretto di alcuni passeggeri sta diventando un problema, ma da qui a prendere decisioni arbitrarie, senza garantire al soggetto interessato un diritto basilare come quello di difesa, ce ne passa. Non è prevista una procedura di difesa stragiudiziale ed i comportamenti messi al bando da Ryanair sono vaghi e indefiniti. La compagnia si attribuisce un potere discrezionale e arbitrario arrivando perfino a prevedere un prelievo diretto sulla carta usata per la prenotazione. Ci sono dei paletti da rispettare previsti dalla Costituzione, dal Codice del Consumo e dallo stesso Regolamento UE 261/2004, che già indicano norme e standard da rispettare. Riteniamo che si sia andati oltre e auspichiamo un ravvedimento da parte della compagnia”.

L’associazione Codici fornisce assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del volo. Per chiarimenti e supporto è possibile telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.