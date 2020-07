Codici: ritardi nelle consegne e nessuna assistenza ai clienti, chiediamo l’intervento dell’Antitrust sull’operato di Iperceramica

L’associazione Codici interviene al fianco dei consumatori che da alcuni giorni stanno avendo problemi con Iperceramica. Parliamo di una grande catena italiana di negozi per la vendita di pavimenti, rivestimenti, parquet e arredo bagno, che ha punti in vendita in quasi tutte le regioni.

“Nell’ultimo periodo – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – diversi clienti stanno incontrando delle difficoltà con la consegna dei prodotti acquistati. Si tratta di ordini online già pagati, che l’azienda ritarda però a spedire giustificandosi con l’emergenza Coronavirus. Il problema è che i clienti che provano ad avere informazioni sul proprio ordine non ricevono risposte né all’email che inviano né dal Servizio Clienti. Un silenzio, sinceramente, preoccupante. È per questo motivo che abbiamo deciso di intervenire, segnalando il caso all’Antitrust affinché si faccia chiarezza sull’operato dell’azienda. Anche perché, e non è un dettaglio, ci sono clienti che hanno urgenza di ricevere i prodotti e, visto il perdurare dell’attesa, vorrebbero annullare l’ordine, ma non riescono ad avere informazioni su come fare e su come richiedere il rimborso”.

I clienti di Iperceramica che si trovano in difficoltà con la consegna di un ordine possono richiedere l’assistenza dell’associazione Codici, inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA