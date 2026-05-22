Codici rafforza l’assistenza ai consumatori su privacy, intelligenza artificiale e diritti digitali

Negli ultimi anni la vita quotidiana dei consumatori è diventata sempre più digitale: acquisti online, piattaforme, app, sistemi automatizzati e strumenti di intelligenza artificiale incidono ormai su scelte, servizi e dati personali. Parallelamente, anche il quadro normativo europeo sta evolvendo, con interventi che riguardano privacy, cybersecurity, IA e tutela dei consumatori.

In questo contesto, l’associazione Codici rafforza le proprie attività nel settore della privacy e delle nuove tecnologie, integrando il lavoro già svolto negli anni sul fronte delle truffe informatiche, della sicurezza digitale e della tutela dei consumatori online. L’obiettivo è duplice: da una parte informare i cittadini sui propri diritti digitali, dall’altra raccogliere segnalazioni di situazioni critiche per fornire assistenza concreta ai consumatori coinvolti.

“Molti cittadini non hanno piena consapevolezza di quanto i propri dati personali incidano sulla vita quotidiana – dichiara l’avvocato Antonella Votta, referente del Settore Privacy e Nuove Tecnologie di Codici –. Sempre più spesso riceviamo segnalazioni relative a data breach, utilizzo poco trasparente dei dati, profilazione, pratiche aggressive online o difficoltà nell’esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy. È un fenomeno che riguarda milioni di utenti e che richiede strumenti di tutela accessibili e competenze specifiche”.

Tra le attività potenziate dall’associazione rientra lo Sportello Diritti Digitali e Privacy, pensato come punto di riferimento per chi ha ricevuto comunicazioni relative a violazioni dei dati personali, per chi ritiene di aver subito pratiche scorrette online o per chi vuole esercitare diritti nei confronti di piattaforme e operatori digitali. Lo sportello è operativo online e accessibile ai consumatori su tutto il territorio nazionale.

Particolare attenzione è dedicata anche alla raccolta di segnalazioni relative a casi con possibile impatto collettivo, come violazioni massive dei dati personali, pratiche commerciali digitali scorrette, sistemi di profilazione non trasparenti o utilizzo distorto dell’intelligenza artificiale.

“Non parliamo solo di privacy in senso stretto – prosegue l’avvocato Votta –. Oggi il tema riguarda anche la correttezza delle piattaforme digitali, i cosiddetti dark pattern, gli abbonamenti difficili da disdire, l’utilizzo opaco degli algoritmi e la gestione delle informazioni personali. Molti consumatori non sanno di poter chiedere tutela o risarcimento. Per questo è fondamentale far emergere i casi e accompagnare i cittadini nei vari percorsi disponibili per far valere i diritti”.

I consumatori che vogliono richiedere assistenza o segnalare problematiche relative a privacy, dati personali, piattaforme digitali, intelligenza artificiale o sicurezza online possono contattare l’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.