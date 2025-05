Codici: proteste e disagi per un’altra crociera con MSC Sinfonia

Tappa soppressa e comunicazioni in ritardo per la vacanza dal 19 al 26 aprile.

Si allarga la protesta dei crocieristi MSC per i problemi registrati dalla vacanza nel Mediterraneo a bordo della nave Sinfonia. Dopo l’annuncio dell’azione legale per il pacchetto turistico dal 26 aprile al 3 maggio con imbarco e sbarco da Bari, l’associazione Codici ha iniziato a ricevere segnalazioni anche per quello dal 19 al 26 aprile con partenza e arrivo sempre dal porto pugliese.

“Dalle testimonianze raccolte – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, anche questa crociera ha registrato pesanti disagi. Una tappa soppressa, comunicazioni non tempestive, una vacanza che non ha rispettato le aspettative: ci siamo attivati per vie legali per tutelare i viaggiatori. Appare evidente, infatti, la necessità di riconoscere la riduzione del prezzo del pacchetto turistico ed il risarcimento di tutti i danni”.

“Per la crociera dal 19 al 26 aprile – afferma Stefano Gallotta, avvocato di Codici – le criticità riguardano la soppressione della tappa di Izmir. Una modifica peggiorativa che ha influenzato in maniera negativa l’esperienza di viaggio, rendendola decisamente meno attraente rispetto a quanto previsto e acquistato. Il nuovo itinerario, inoltre, è stato comunicato ai passeggeri solo una volta a bordo, impedendo così l’esercizio del diritto di recesso. Eppure, i problemi tecnici della nave erano noti almeno dall’11 aprile e la cancellazione della tappa di Izmir era ben prevedibile già a decorrere da tale data. Lo stesso bonus riconosciuto a bordo è da ritenersi idoneo a indurre in errore i suoi destinatari, occultando l’esistenza di un diritto al rimborso del prezzo legato alla modifica del viaggio”.

I viaggiatori che hanno preso parte alla crociera con MSC Sinfonia, con imbarco e sbarco al porto di Bari, dal 19 al 26 aprile e dal 26 aprile al 3 maggio possono contattare l’associazione Codici per richiedere il risarcimento ed il rimborso per i disagi registrati telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.