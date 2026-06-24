Codici: proseguono le indagini sul sito di e-commerce Rosemar

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Accolto il ricorso dell’associazione contro l’archiviazione chiesta dal PM, mentre si registrano ancora segnalazioni da parte dei consumatori.

Non si ferma il caso Rosemar. Parliamo di un sito di e-commerce che vende elettrodomestici per la casa e la cucina, prodotti che in molti casi non sono mai arrivati a destinazione. Da mesi si moltiplicano le proteste di consumatori che non ricevono la consegna dell’ordine effettuato e non riescono a ottenere il rimborso. Gli Sportelli di Codici continuano a ricevere segnalazioni e l’associazione si è attivata su più fronti per portare la vicenda all’attenzione delle autorità.

Arriva ora una svolta significativa sul piano giudiziario: il Tribunale di Arezzo ha accolto il ricorso presentato da Codici contro la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero. Una decisione che riapre le indagini e conferma la fondatezza delle denunce presentate dall’associazione a tutela dei consumatori danneggiati.

“Il caso sta diventando sempre più preoccupante – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e l’accoglimento del ricorso contro l’archiviazione rappresenta un segnale importante: la magistratura ha ritenuto che ci fossero elementi sufficienti per proseguire le indagini. La storia di fondo potremmo definirla classica. Si tratta di un sito di e-commerce che propone prodotti a prezzi particolarmente vantaggiosi, con grafica e slogan accattivanti. Il problema è il comportamento di chi c’è dietro questa attività. Prima di tutto viene citato un nome, quello di Rosemar, che dalle verifiche effettuate risulta appartenere a una società con sede legale ad Arezzo del tutto estranea. Per questo motivo avevamo presentato denuncia al Tribunale del capoluogo toscano. L’altra questione sul tavolo è che il sito di e-commerce, nonostante tutto quello che sta succedendo, è ancora attivo. Il portale cambia nome, ma non sostanza: fino a poco tempo fa si chiamava Rosemar.Boutique, ora compare come Rosemar.Market, ma alcuni elementi, come lo slogan in home page, i prodotti venduti e i riferimenti della sede, ci fanno pensare che sia lo stesso. Abbiamo avviato delle verifiche per chiarire la situazione. Intanto invitiamo i consumatori a fare attenzione quando fanno acquisti. Anche una semplice ricerca sul web di recensioni di altri utenti può aiutare a farsi un’idea della serietà e dell’affidabilità del sito”.

I consumatori che hanno effettuato un ordine sui siti riconducibili a Rosemar e non hanno ricevuto il prodotto acquisto possono rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

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