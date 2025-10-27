Codici: prosegue la campagna per il rimborso dei consumatori sulla base della sentenza Lexitor

In caso di estinzione anticipata dei finanziamenti è possibile ottenere la restituzione dei costi pagati in anticipo

Migliaia di consumatori italiani che hanno estinto anticipatamente prestiti personali o cessioni del quinto potrebbero avere diritto al rimborso proporzionale delle spese accessorie pagate alla stipula del contratto. A stabilirlo è la storica sentenza Lexitor del 2019 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, un principio di equità che tutela i risparmiatori da prassi bancarie e finanziarie spesso penalizzanti. Per garantire il rispetto di questo diritto, l’associazione Codici ha avviato una campagna di assistenza mirata a verificare la correttezza dei conteggi effettuati dagli istituti di credito ed a supportare i consumatori nelle richieste di rimborso.

“Stiamo portando avanti un’iniziativa volta a tutelare i consumatori su una tematica delicata ed anche complessa – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Parliamo di una vicenda, quella della sentenza Lexitor, che si trascina ormai da anni, ma, ciò nonostante, ancora oggi è un caso complicato e tecnico. Abbiamo avviato un’azione di verifica dell’operato degli istituti di credito e con alcuni di essi abbiamo raggiunto degli accordi di conciliazione. Nello specifico, il controllo riguarda il conteggio delle spese rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento”.

Nelle spese che possono essere rimborsate rientrano anche i costi considerati “up front”, ovvero pagati in anticipo e ritenuti finora non soggetti a restituzione, come spese di istruttoria, commissioni bancarie, costi assicurativi obbligatori, spese di intermediazione ed oneri accessori collegati al credito.

Chi ha effettuato un’estinzione anticipata di un finanziamento può verificare la correttezza del conteggio dei rimborsi rivolgendosi all’associazione Codici e, in caso di irregolarità, avviare l’iter per richiedere quanto dovuto. Per informazioni e assistenza telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org. Sul sito www.codici.org è disponibile, inoltre, un form per la procedura di conciliazione.