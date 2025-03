Codici: pronti alla class action per tutelare i clienti Eni Plenitude

Un nuovo caso agita il mercato dell’energia. Dopo la vicenda Enel Energia, per cui Codici ha avviato una class action insieme ad altre associazioni dei consumatori, questa volta a fare notizia è l’istruttoria avviata dall’Antitrust nei confronti di Eni Plenitude per una possibile pratica commerciale scorretta. Nello specifico, come spiegato dalla stessa Autorità, il procedimento riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura e la mancata adozione di misure per gestire le comunicazioni non andate a buon fine.

Nel periodo maggio-settembre 2024 numerosi consumatori hanno segnalato all’Agcm di aver subito il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas, senza ricevere la preventiva comunicazione da parte della società. Stando sempre a quanto comunicato dall’Antitrust in una nota stampa, nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviate non risulti essere andato a buon fine, Eni Plenitude avrebbe comunque proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, precludendo agli utenti l’esercizio del diritto di recesso.

“È doveroso fare piena chiarezza sull’operato di Eni Plenitude – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e, come sempre, daremo il nostro contributo all’attività dell’Antitrust. Siamo pronti ad avviare una class action per tutelare i consumatori nel caso in cui le irregolarità dovessero trovare conferma. Parliamo di un comportamento grave, di fatto rinnovi imposti ai clienti impedendo il diritto di recesso. Il mercato dell’energia, purtroppo, si conferma un far west per i consumatori. Questo nuovo caso, dopo quello di Enel Energia, dimostra la necessità di rafforzare i controlli nei confronti delle società e le misure di tutela per gli utenti”.

I clienti Eni Plenitude che tra maggio e settembre 2024 hanno subito il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas, senza ricevere la preventiva comunicazione da parte della società, possono fare una segnalazione all’associazione Codici e richiedere assistenza telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.

Gli stessi contatti sono validi anche per richiedere informazioni sulla class action avviata da Codici, insieme alle associazioni dei consumatori Adusbef, Assoutenti, Ctcu e Confconsumatori, nei confronti di Enel Energia. In questo caso vengono contestate le modifiche dei contratti ed il conseguente aumento spropositato delle bollette luce e gas tra luglio 2023 ed aprile 2024.