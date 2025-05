Codici: problemi meccanici e itinerario modificato, la crociera con MSC Sinfonia stecca

Pronta l’azione legale per il risarcimento e il rimborso dei viaggiatori a bordo della nave partita da Bari il 26 aprile

Un’altra crociera segnata da pesanti disagi è finita all’attenzione dell’associazione Codici, che si è attivata per fornire assistenza agli sfortunati viaggiatori. Si tratta della vacanza tra Italia, Grecia e Turchia a bordo della MSC Sinfonia, con la nave salpata da Bari il 26 aprile e rientrata sabato scorso nel porto pugliese.

“Un viaggiatore sceglie una crociera in base all’itinerario proposto – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e quando le tappe programmate vengono sostituite da altre meno interessanti, è chiaro che si è di fronte ad una modifica peggiorativa. Non è certo proponendo dei buoni da spendere a bordo o degli sconti sulla prossima prenotazione che le compagnie possono rimediare a queste situazioni. I passeggeri devono essere risarciti e rimborsati, ed è quello che chiediamo per questo nuovo caso che ci è stato segnalato”.

“Anche a causa di un problema meccanico che ha influenzato la velocità di crociera della nave – spiega Stefano Gallotta, avvocato di Codici –, si sono registrati disservizi tali da compromettere sensibilmente la qualità della vacanza. In particolare, la soppressione della tappa di Izmir, originariamente prevista per il 29 aprile, comunicata solo a bordo e la riduzione dei tempi di permanenza per le altre tappe, addirittura di 6 ore nel caso di Istanbul, hanno costretto i turisti a vivere un’esperienza di viaggio senz’altro meno attraente rispetto a quella preventivata e acquistata. I ritardi nelle escursioni e le condizioni delle cabine non proprio impeccabili al momento dell’imbarco hanno aggravato la situazione. Nel caso di una crociera, il contratto tra passeggero e compagnia marittima include una serie di obblighi specifici in capo all’organizzatore, stabiliti non solo dal Codice del Turismo ma anche dal Codice del Consumo e della Navigazione, nonché dalla normativa comunitaria. Se ci sono modifiche dell’itinerario con variazione peggiorativa della vacanza, come partenze anticipate, arrivi posticipati e tappe cancellate, si può parlare di diritto alla riduzione del prezzo. Al pari, se vengono meno standard di qualità promessi, come pulizia, puntualità delle escursioni o comunicazioni efficaci, si può profilare un inadempimento contrattuale e, in questi casi, i turisti potranno pretendere il rimborso parziale e, nei casi più gravi, anche un risarcimento del danno da vacanza rovinata, previsto dal Codice del Turismo, oltre al danno consumeristico per le informazioni omissive o ingannevoli”.

I viaggiatori che hanno preso parte alla crociera con MSC Sinfonia partita da Bari il 26 aprile e rientrata nel porto pugliese il 3 maggio possono contattare l’associazione Codici per richiedere il risarcimento ed il rimborso per i disagi registrati telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.