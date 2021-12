Codici: problemi con le spedizioni delle cucce Puppy Love, sito segnalato all’Antitrust per tutelare i consumatori

Se è un nuovo caso di truffe online saranno le forze dell’ordine a stabilirlo, di sicuro il sito internet https://it.puppylove.com/ sta creando notevoli grattacapi ai consumatori. Parliamo di un portale web, graficamente accattivante, dove è possibile acquistare un cuscino per cani e gatti. “Dare comfort e benessere a tutti gli animali”, questa la missione vantata da Puppy Love, che propone cucce, coperte e kit per le passeggiate, con cifre che viaggiano dai 30 agli 80 euro circa. Il problema è che diversi utenti non hanno mai ricevuto il prodotto acquistato.

“Abbiamo predisposto una segnalazione all’Antitrust – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e stiamo raccogliendo le testimonianze dei consumatori al fine di fare chiarezza e, ovviamente, tutelare chi non si è visto consegnare la merce. Il sito si presenta bene, è ricco di immagini e, aspetto non secondario, propone prezzi allettanti. Tra l’altro di alcuni prodotti in vendita si trovano anche annunci sui social, quindi è abbastanza noto. Il problema, ed anche il motivo del nostro intervento, è che in seguito all’acquisto ed al pagamento, alcuni consumatori non hanno ricevuto il prodotto. Chi ha contattato il servizio assistenza, si è visto rispondere che c’erano dei ritardi con le spedizioni in quanto i prodotti erano andati esauriti e che nel giro di una settimana le consegne sarebbero ripartite. Solo parole, come la promessa di assistenza nella procedura di rimborso, perché le spedizioni non sono mai riprese ed i rimborsi non sono stati mai effettuati. È chiaro che bisogna andare in fondo a questa vicenda ed è quello che abbiamo chiesto all’Autorità, a cui ci siamo rivolti per tutelare i consumatori che hanno pagato per un prodotto mai ricevuto”.

Chi ha avuto problemi con gli acquisti effettuati sul sito https://it.puppylove.com/ può segnalarlo all’associazione Codici inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org oppure telefonando al numero 06.55.71.996.

COMUNICATO STAMPA