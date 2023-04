Codici: problemi con internet e SMS, chiediamo rimborso e risarcimento per i clienti di Rabona Mobile

Prima il problema con l’invio degli SMS, poi con la navigazione in internet. Sono settimane difficili per i clienti di Rabona Mobile che, come se non bastasse, devono fare i conti anche con la scarsa assistenza da parte del Servizio Clienti della compagnia telefonica. Per queste ragioni, l’associazione Codici ha attivato i suoi Sportelli per raccogliere le segnalazioni dei consumatori alle prese con i disservizi al fine di richiedere il rimborso ed il risarcimento per i danni subiti.

“Nel mondo della telefonia – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – i disservizi ormai sono all’ordine del giorno. Questo, però, non giustifica la mancata comunicazione agli utenti per informarli su quello che sta avvenendo e su cosa sta facendo la compagnia per risolvere il problema. Nel caso di Rabona Mobile, i consumatori lamentano problemi che, in sostanza, si ripetono da giorni e che sono aggravati dall’impossibilità di contattare l’operatore. Non può certo essere sufficiente il messaggio pubblicato sui social dalla compagnia, che, a nostro avviso, avrebbe potuto e dovuto agire in maniera diversa. Per queste ragioni, ci siamo attivati per fornire assistenza ai consumatori danneggiati, al fine di tutelarne i diritti”.

È di poche righe il messaggio apparso ieri sulla pagina Facebook di Rabona Mobile, che recita così: “Ci scusiamo con i nostri clienti per il disagio delle ultime ore, siamo al lavoro per risolvere il problema il prima possibile”. Un post accompagnato da decine di commenti, tra utenti che annunciano l’intenzione di cambiare operatore o sottolineano come i disservizi si ripetono ormai da tempo. I problemi con la navigazione in internet si protraggono da mercoledì, mentre è da metà marzo che viene segnalata l’impossibilità di inviare SMS verso altri numeri. Sono facilmente intuibili le conseguenze, soprattutto per l’uso di internet, anche per questioni lavorative.

Gli utenti di Rabona Mobile alle prese con disservizi nella navigazione in internet e nell’invio di SMS possono fare una segnalazione all’associazione Codici, telefonando al numero 065571996 o scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org, per richiedere il rimborso ed il risarcimento danni.

COMUNICATO STAMPA