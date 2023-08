Codici: problemi con gli ordini su Idraulicaprezzi, verifiche e assistenza per i consumatori

Ritardi nelle consegne, mancata assistenza, clienti infuriati. È la situazione che si protrae da diverse settimane per uno “shop online specializzato in riscaldamento e condizionamento”. Così si definisce l’azienda Idraulicaprezzi, che, sempre sul proprio sito internet, assicura che “gli ordini vengono evasi in 2/6 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento”.

“Dalle segnalazioni raccolte e dalle proteste che compaiono sul web – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, i tempi sarebbero molto più lunghi. C’è chi lamenta la mancata consegna di un condizionatore ordinato da un mese, chi attende da inizio agosto l’arrivo di una caldaia. Il tutto accompagnato dalla difficoltà di ricevere informazioni ed assistenza da parte del servizio clienti dell’azienda, che a volte non risponde ed altre fornisce indicazioni generiche, come l’invito ad inviare un’e-mail che non sortisce alcun effetto in quanto non porta ad alcuna risposta. Alle proteste per la mancata consegna dei prodotti, si aggiungono poi quelle per il mancato rimborso dell’acquisto fatto e non andato a buon fine. Stiamo verificando la situazione, pronti a fornire assistenza legale a chi ha effettuato un ordine ma non ha ancora ricevuto il prodotto oppure si è visto negare il rimborso”.

I consumatori che hanno problemi con l’ordine effettuato con Idraulicaprezzi, sia per quanto riguarda la consegna che il rimborso, possono inviare una segnalazione all’associazione Codici per ricevere assistenza, telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA