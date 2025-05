Codici: problema tecnico per la nave, chiediamo il risarcimento per i crocieristi

Annullata la tappa di Corfù, rientro a rilento a Bari e Trieste per Msc Fantasia.

Non sembra essere un periodo particolarmente fortunato per le crociere targate Msc. Dopo i problemi registrati dalla Sinfonia ad aprile, l’associazione Codici sta raccogliendo diverse segnalazioni per la Fantasia partita il 20 maggio da Trieste.

“La storia, purtroppo, si ripete – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e questo ci amareggia, ma non ci scoraggia. Gli imprevisti possono capitare, ma ciò non deve intaccare i diritti dei passeggeri, che non sono un optional. Quando si verificano determinate situazioni che causano la modifica peggiorativa dell’itinerario, la compagnia è tenuta a rispettare le norme, riconoscendo le giuste forme di indennizzo. E ciò non starebbe accadendo nemmeno in questo nuovo caso”.

La crociera segnalata a Codici è quella con Msc Fantasia partita il 20 maggio da Trieste, proseguita con tappe greche a Katakolon e Pireo, soste turche a Kusadasi e Istanbul, nuovo passaggio in Grecia con Corfù e ritorno in Italia con Bari e sbarco finale a Trieste il 29 maggio. Questo, almeno, sulla carta, perché in realtà è avvenuto altro.

“Con una comunicazione datata 26 maggio – spiega Stefano Gallotta, avvocato di Codici –, il Comandante ha informato i viaggiatori che lo scalo a Corfù previsto per il giorno successivo era stato cancellato a causa di un problema tecnico e la nave si sarebbe diretta a Bari a velocità ridotta. Quindi al posto di una tappa con annessa visita, un giorno di navigazione. Come forma di compensazione, oltre al rimborso automatico dell’escursione a Corfù, è stato comunicato l’accredito di un credito di bordo non rimborsabile di 100 euro per cabina per il disagio causato. Quanto accaduto non può essere risolto in questo modo. La crociera è cambiata in modo significato rispetto a quella acquistata dai viaggiatori, che per questo motivo hanno diritto ad un rimborso ed al risarcimento danni da vacanza rovinata. Queste sono le richieste che formuleremo alla compagnia con l’azione legale che stiamo predisponendo”.

I passeggeri della crociera con Msc Fantasia partita il 20 maggio da Trieste possono contattare l’associazione Codici per partecipare all’azione legale per rimborso e risarcimento danni telefonando allo 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480 o scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.