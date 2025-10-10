Codici presenta Gusto Autentico, un viaggio tra le eccellenze del Lazio

Tre iniziative all’insegna dell’enogastronomia e della sostenibilità.

Valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente, portando i consumatori all’interno delle aziende per scoprire i processi di lavorazione, la storia e la qualità dei prodotti del territorio. È l’obiettivo di Gusto Autentico, il progetto co-finanziato e realizzato dall’associazione Codici Lazio con il contributo della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, il patrocinio della Regione Lazio, la collaborazione dell’associazione Codici Cultura e di Cantina Pileum, Cantina-Oleificio Cominium e Relais Colle Buono, Tenuta Pietra Pinta e Ristorante Le Barrique, le tre realtà protagoniste dell’iniziativa.

Sono tre, infatti, gli incontri previsti con Gusto Autentico, che includeranno tour guidati, cooking show con chef e masterclass di cucina. Il tutto accompagnato dalla distribuzione di opuscoli informativi, contenenti anche delle utili ricette, per promuovere un utilizzo consapevole e sostenibile dei prodotti locali, ponendo attenzione anche alla salute per un’alimentazione sana e corretta.

“Con il progetto Gusto Autentico puntiamo a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e, al tempo stesso, promuovere una cultura del gusto autentico e sostenibile. Con i tre eventi che abbiamo organizzato vogliamo avvicinare il consumatore al territorio attraverso un’esperienza diretta nei luoghi di produzione, promuovere il consumo responsabile e sostenibile ricorrendo per questo anche all’utilizzo di prodotti a km zero ed a filiera corta, valorizzare le eccellenze locali e le loro caratteristiche distintive, educare alla cucina sostenibile e creativa mediante ricette e tecniche pratiche. Ringraziamo tutti i soggetti che hanno creduto in questa iniziativa e che ci accompagneranno in un viaggio sicuramente affascinante oltre che molto interessante”.

“Portare i consumatori nei siti produttivi crea un legame unico e autentico con il territorio – afferma Marica Iuculano, Presidente di Codici Cultura –. La combinazione di visite, cooking show e classi di cucina trasforma ogni incontro in un’esperienza interattiva e indimenticabile. Non solo. Ogni evento diventa così una vetrina per i produttori locali e per le loro storie, che possono essere molto utili per i consumatori”.

Ogni incontro si svolgerà presso un’azienda simbolo delle produzioni locali. Il programma prevede accoglienza e introduzione sulla storia del sito produttivo, visita guidata per osservare i processi di lavorazione, spazio per domande e confronto diretto con i produttori, che esporranno i propri prodotti. Tutto questo per rafforzare il legame tra consumatori e produttori locali, sensibilizzando i primi sulle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Dopo la visita guidata, uno chef realizzerà un cooking show. Ci sarà una dimostrazione pratica di alcune ricette con spiegazioni sull’utilizzo ottimale degli ingredienti, con degustazione finale per i partecipanti. Il focus sarà sulla sostenibilità, con l’attenzione rivolta alla riduzione degli sprechi. Gli chef protagonisti sono Davide Mazza (per l’evento presso Cantina Pileum), Alessio Demichelis (per l’evento presso Cantina-Oleificio Cominium e Relais Colle Buono), Mara Pistilli (per l’evento presso Tenuta Pietra Pinta e Ristorante Le Barrique).

In scaletta ci sono anche attività pratiche. I consumatori, infatti, saranno coinvolti nella preparazione di piatti utilizzando i prodotti dell’azienda ospitante. Una masterclass con lo chef, che guiderà i partecipanti nelle loro creazioni. Ogni classe terminerà con una degustazione collettiva dei piatti preparati.

In occasione di ogni evento sarà distribuito del materiale informativo con la descrizione delle eccellenze locali e dei processi produttivi. Sarà possibile ricevere anche dei ricettari, con ricette tradizionali e creative da rifare a casa. Il tutto accompagnato da suggerimenti utili e preziosi per una cucina sostenibile.

Di seguito date e orari delle tre iniziative:

16 ottobre 2025 ore 15:00

Presso Cantina Pileum

Via Casalotto snc – Piglio (FR)

28 ottobre 2025 ore 10:00

Presso Cantina-Oleificio Cominium e Relais Colle Buono

Via San Ritinto snc – Alvito (FR)

Via Colle Buono Serre di Conca, 2 – Alvito (FR)

26 novembre 2025 ore 10:00

Presso Tenuta Pietra Pinta e Ristorante Le Barrique

Via le Pastine, Km 20.200 – Cori (LT)

Prenotazioni disponibili fino ad esaurimento posti. Per informazioni telefonare è possibile contattare l’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.