Codici: prenotazione cancellata a sorpresa, 2mila euro di rimborso da Booking

Disavventura a lieto fine per un consumatore assistito con successo dall’associazione.

Prosegue la campagna di assistenza avviata da Codici per tutelare chi ha problemi con la prenotazione di un alloggio effettuata tramite Booking. Mentre gli Sportelli continuano a ricevere segnalazioni, uno dei casi trattati è stato risolto positivamente.

“Siamo soddisfatti dell’esito della vicenda anche perché c’è stata una collaborazione importante da parte della società – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – Inoltre, il nostro assistito temeva che ormai fosse una causa persa, visto il tempo trascorso. Ci auguriamo che questo sia l’inizio di una nuova gestione delle segnalazioni da parte di Booking, che si è dimostrata attenta e disponibile. Al tempo stesso, alla luce di quanto accaduto, invitiamo chi ha avuto problemi con la prenotazione a non scoraggiarsi, perché il rimborso non è impossibile”.

I fatti risalgono al novembre 2024, quando il consumatore effettua una prenotazione per 8 persone presso una struttura da dicembre a gennaio. Il soggiorno viene più volte confermato da messaggi sulla piattaforma Booking. Il giorno prima del check-in, però, il colpo di scena. Il cliente riceve un’e-mail con l’avviso di cancellazione della prenotazione. Non viene fornita una struttura alternativa e così non gli resta che effettuare un’altra prenotazione presso strutture alternative, sostenendo conseguentemente costi maggiori rispetto a quanto originariamente pattuito. Da qui la richiesta di rimborso come compensazione e ristoro del danno subito, per un importo di 2.000 euro. Come detto, Booking ha accolto il reclamo presentato da Codici e il consumatore è stato rimborsato. Una disavventura a lieto fine.

Codici fornisce assistenza a chi ha problemi con la prenotazione effettuata sulla piattaforma Booking, o anche tramite altre agenzie di viaggi online. È possibile contattare l’associazione dei consumatori telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.