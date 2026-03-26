Codici: piaghe da decubito tra i mali principali della sanità italiana

Quello delle piaghe da decubito è uno dei problemi più gravi dell’assistenza sanitaria. Lo denuncia con forza l’associazione Codici, impegnata con “La ferita ingiusta” in una campagna di assistenza rivolta ai pazienti e di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini affinché segnalino casi di irregolarità.

“La qualità dell’assistenza non dovrebbe mai essere messa in discussione – afferma Antonio Bottoni, componente della Segreteria di Codici Lazio –, eppure continuiamo a registrare casi di negligenza che colpiscono le persone più vulnerabili. Questa è una battaglia che riguarda tutti noi come cittadini e come società. Codici si impegna a fornire supporto diretto a chi ha vissuto esperienze di malasanità. Non bisogna rimanere in silenzio, ma segnalare per contribuire alla difesa dei diritti dei pazienti”.

“Negli ultimi anni – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, abbiamo riscontrato un’attuazione parziale se non addirittura mancata dei protocolli assistenziali da parte delle strutture sanitarie. Eppure, le piaghe da decubito sono prevedibili e si possono evitare seguendo determinati protocolli. Pensiamo, ad esempio, alla valutazione del paziente al momento della presa in carico, all’adozione di strategie per i pazienti a rischio, con la stesura di un piano di posizionamento, cura e osservazione quotidiana della pelle, oltre ad una corretta idratazione e nutrizione, o ancora alla documentazione di tutte le valutazioni di rischio, all’osservazione continua e all’identificazione della lesione. Sono dei passaggi basilari, ma fondamentali per contrastare non un’ipotesi remota, ma una realtà che non può essere ignorata. Gestire un soggetto con una piaga da decubito oppure a rischio richiede velocità di intervento da parte degli operatori sanitari ed anche collaborazione tra gli stessi, perché vengono chiamate in causa diverse aree. Il caso non tocca solo l’infermiere e il medico, ma ci sono anche altre figure che entrano in gioco, come il fisioterapista e il dietista. Per questo come associazione ci battiamo molto sui protocolli, perché sono situazioni tanto complesse quanto delicate. Altro aspetto da tenere in considerazione è la reazione. Quando c’è una piaga da decubito, non bisogna rassegnarsi, ma reagire. Il paziente, infatti, rischia di andare incontro a complicazioni oppure potrebbero insorgere nuove lesioni. Quindi mentre si lavora alle cure, non bisogna tralasciare la prevenzione. Purtroppo, frequentemente mancano entrambe le fasi e quando si interviene è troppo tardi. Secondo alcune previsioni, un anziano su quattro soffrirà di piaghe da decubito. Meno autosufficiente è il malato e più è elevato il rischio di queste lesioni, più gravi sono le ulcere e più difficile è la guarigione. Per questo serve la massima attenzione”.

La campagna “La ferita ingiusta” avviata da Codici riguarda tutto il territorio nazionale. È possibile fare una segnalazione telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.sportello@codici.org.