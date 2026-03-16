Codici: piaghe da decubito e malasanità si combattono con la tempestività

Quando ci si accorge che il protocollo adottato per le cure non è quello corretto, quando ci si rende conto che l’assistenza sta causando delle problematiche, allora bisogna subito avvisare il personale sanitario e chiedere un intervento. È il monito dell’associazione Codici, che sta portando avanti la campagna “La ferita ingiusta” per combattere piaghe da decubito e malasanità.

“Quando l’assistenza viene meno, le conseguenze ricadono interamente sui pazienti e sui loro cari, che si trovano abbandonati a gestire situazioni evitabili – afferma Antonio Bottoni, componente della Segreteria di Codici Lazio –. Il carico emotivo ed economico di queste negligenze è insostenibile. La nostra campagna nasce per offrire un supporto concreto e per pretendere il rispetto degli standard assistenziali. Invitiamo tutti coloro che hanno vissuto situazioni simili a farsi avanti: la vostra testimonianza è essenziale per combattere la malasanità”.

“Su 38.354 sinistri ospedalieri, il 78,6% è registrato sotto il nome di piaghe da decubito – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Sono dati raccolti negli ultimi anni. Nel 7,7% dei casi l’ulcera è così grave da provocare un’infezione capace di diffondersi nell’organismo e stroncare la vita del paziente fragile entro un anno dalla dimissione. Parliamo, quindi, di un pericolo con cui i pazienti possono dover fare i conti. Per affrontarlo servono attenzione e rapidità di azione. È importante avvisare subito il personale sanitario quando ci si accorge che qualcosa non va. Ci riferiamo, ad esempio, a cure inefficaci, lentezza negli interventi, rimpalli di competenza. Il nostro ruolo, come associazione impegnata nella tutela dei diritti del cittadino, è quello di vigilare sul corretto operato delle strutture sanitarie e, nel caso di irregolarità, di intervenire segnalando e denunciando. Per fare questo è fondamentale presentare una documentazione che dimostri chiaramente la gravità della situazione. È per questo che bisogna richiedere la cartella clinica del paziente e fotografare l’insorgenza delle piaghe da decubito. Ormai anche far valere un diritto basilare come quello alla salute è diventato difficile, perché si punta il dito contro chi denuncia casi di malasanità assolvendo automaticamente i responsabili richiamandosi alla carenza di organico, solo per citare il caso più frequente. I protocolli per prevenire e per trattare le piaghe da decubito esistono, sono chiarissimi e devono essere rispettati. Da anni ci battiamo per questo e continueremo a farlo per tutelare i pazienti ed i loro parenti da uno dei grandi mali dell’assistenza sanitaria, ancora oggi sottovalutato”.

La campagna “La ferita ingiusta” avviata da Codici riguarda tutto il territorio nazionale. È possibile fare una segnalazione telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.sportello@codici.org.