Codici: partono i ricorsi per le multe sulla preferenziale di viale Regina Margherita a Roma

Scatta la nuova fase dell’azione avviata da Codici sulle sanzioni elevate dalle telecamere puntate sulla preferenziale di viale Regina Margherita a Roma. L’associazione dei consumatori sta infatti predisponendo i ricorsi per chiedere l’annullamento delle multe.“La questione – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – non è chiusa come vorrebbe far credere qualcuno. I cittadini continuano a contattarci, per richiedere assistenza e, al tempo stesso, per protestare contro una situazione paradossale. Chi ha invaso la corsia preferenziale, infatti, l’ha fatto per superare le auto in doppia fila e questo, a nostro avviso, dovrebbe bastare per una marcia indietro da parte delle istituzioni, cosa che purtroppo non sta avvenendo. Il Comune, anzi, ha deciso di riattivare dal 29 marzo la telecamera che si trova all’altezza di via Adda”.“Si è svolto anche un consiglio straordinario del Municipio II – aggiunge Carmine Laurenzano, avvocato dell’associazione Codici –, ma da quanto abbiamo appreso la seduta si è conclusa con un nulla di fatto, in quanto la richiesta di annullare le multe, alla luce delle criticità emerse, non è passata. Senza entrare nel merito del dibattito politico, ci limitiamo a sottolineare che non stiamo parlando di pirati della strada, ma di cittadini costretti a spostarsi verso il centro della carreggiata per proseguire lungo la strada. Ci auguriamo che con la stessa rapidità con cui è stato realizzato il cordolo a protezione della preferenziale venga risolto anche il problema delle doppie file, perché altrimenti sarà tutto inutile. Quel che è certo, è che la nostra azione va avanti e stiamo predisponendo i ricorsi per chiedere l’annullamento delle sanzioni”.Sul sito www.codici.org è disponibile la documentazione per partecipare all’iniziativa promossa da Codici contro le multe elevate sulla preferenziale di viale Regina Margherita. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’associazione telefonando al numero 06.55.71.996 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.

