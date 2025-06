Codici: parte la class action per le cancellazioni di MSC Orchestra

Il problema tecnico verificatosi la notte del 2 giugno sta provocando pesanti disagi per i viaggiatori tra partenze annullate e itinerari modificati

L’associazione Codici annuncia l’avvio di una class action contro MSC Crociere in seguito alla cancellazione della crociera prevista a bordo della MSC Orchestra con partenza dal 3 giugno 2025 e per le successive date. Tutto nasce dal guasto tecnico registrato nella notte tra il 2 ed il 3 giugno mentre la nave si avvicinava alla Corsica, diretta a Genova. Il problema si sarebbe verificato in una zona tecnica della sala macchine, da dove si sarebbe sprigionato del fumo. Un principio di incendio che ha fatto scattare l’allarme tra i viaggiatori, poi fortunatamente rientrato.

“È importante che non ci siano state gravi conseguenze – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, perché la sicurezza viene prima di tutto. Se la compagnia sembra aver operato bene per evitare il peggio, non possiamo dire altrettanto per il trattamento riservato ai crocieristi”.

“A seguito della comunicazione di annullamento per problemi tecnici – dichiara Stefano Gallotta, avvocato di Codici –, MSC ha previsto per i passeggeri il rimborso del prezzo ed un voucher per una futura crociera da prenotare entro un anno, oltre a un limitato rimborso per spese accessorie, come hotel e pasti, entro tetti massimi prestabiliti. Queste proposte violano il contratto e la normativa vigente. Invieremo una diffida inibitoria e collettiva per tutelare i diritti dei passeggeri coinvolti. Chiediamo il rimborso integrale e il pagamento della penale del 100% in denaro entro 14 giorni dalla data della cancellazione, oltre al risarcimento del danno da vacanza rovinata proporzionato al pregiudizio subito e ad un indennizzo aggiuntivo per la violazione dei doveri informativi e contrattuali ai sensi del Codice del Consumo. È inaccettabile che i diritti dei viaggiatori vengano compressi con offerte unilaterali e condizioni ancora una volta peggiorative rispetto a quanto previsto dalla legge e dal contratto”.

È possibile partecipare alla class action promossa dall’associazione Codici telefonando allo 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3384804415 o scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.