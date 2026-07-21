Codici: parcheggi “pazzi” a Roma per il concerto di Ultimo

Segnalati addebiti multipli sulle prenotazioni, avviata una raccolta di segnalazioni per la richiesta di rimborso degli utenti danneggiati.

In occasione del maxi-concerto di Ultimo tenutosi lo scorso 4 luglio a Roma, l’associazione Codici ha ricevuto alcune segnalazioni da parte di spettatori che al momento della prenotazione online del posto auto hanno riscontrato gravi disservizi con conseguenze economiche dirette.

“Secondo quanto riportato dagli utenti, in molti casi il sistema di pagamento ha restituito un messaggio di errore o di ‘prenotazione cancellata’ senza fornire alcuna e-mail di conferma – dichiara Leonardo Capra, avvocato di Codici –. Ritenendo l’operazione non andata a buon fine, diversi acquirenti hanno ripetuto il tentativo di acquisto una o più volte. Solo in un secondo momento, in alcuni casi addirittura nella notte successiva, sono arrivate le conferme di tutte le prenotazioni effettuate, con il conseguente addebito multiplo sulla carta di pagamento per un unico posto auto”.

Un disservizio grave, su cui Codici si è attivata per chiedere il rimborso dei consumatori danneggiati. Alla luce di quanto emerso, l’associazione invita gli spettatori che hanno subito addebiti multipli o non richiesti per la prenotazione dei parcheggi per l’evento a inviare la propria segnalazione, corredata se possibile di ricevute o estratti conto attestanti gli addebiti, screenshot degli errori ricevuti durante la procedura di acquisto, eventuali comunicazioni intercorse con il servizio assistenza.

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org. Per informazioni e assistenza è possibile anche contattare l’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480.