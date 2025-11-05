Codici: ordini spariti nel nulla, sito di e-commerce finisce nella bufera

Le segnalazioni riguardano Rosemar.Boutique, che vende elettrodomestici per la casa e la cucina.

“La casa si accende di qualità”. È lo slogan che campeggia in primo piano nella home page di Rosemar.Boutique, sito internet dove è possibile acquistare elettrodomestici per la casa e la cucina. Dal forno al frigorifero, dalla lavastoviglie al climatizzatore, sono tanti i prodotti in vendita, a prezzi vantaggiosi. Proprio gli sconti hanno attirato tanti consumatori, che ora però lamentano problemi con gli ordini. Segnalazioni raccolte anche dall’associazione Codici, che si è attivata per fare chiarezza sull’azienda e per tutelare chi ha effettuato un acquisto senza ricevere il prodotto.

“Stando a quanto riferito da chi ha fatto un ordine su questo sito – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ci sono problemi seri con la consegna. Una volta effettuato l’acquisto, il consumatore riceve una e-mail con la conferma della ricezione del pagamento, la comunicazione della presa in carico dell’ordine e della data di consegna prevista. Molti, però, sono ancora in attesa di ricevere il prodotto acquistato. Non solo. I tentativi di ricevere assistenza e informazioni sono inutili, perché al telefono non risponde nessuno mentre tramite e-mail arrivano comunicazioni standard. Il sito avrebbe cambiato anche denominazione nel tempo. Prima di diventare Rosemar.Boutique, sembra si chiamasse Rosemar.Store e Rosemar.Shopping. Nomi diversi, stesso problema: nessuna traccia dell’ordine effettuato. Stiamo verificando questo ed altri aspetti. Stiamo anche predisponendo una segnalazione all’Antitrust affinché intervenga per tutelare i consumatori. Cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito alla cautela quando si fanno acquisti online. Prima di effettuare un ordine, è bene verificare l’affidabilità del sito, anche partendo da una semplice ricerca di recensioni, e poi scegliere metodi di pagamento che garantiscono un minimo di tutela”.

Codici fornisce assistenza ai consumatori in caso di problemi con gli acquisti. Chi ha effettuato un ordine sul sito Rosemar.Boutique e non ha ricevuto il prodotto può contattare l’associazione telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.