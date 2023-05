Codici: ordini pagati ma non consegnati, verifiche in corso su un sito di pellet

Nuovi problemi con gli acquisti online di pellet. L’associazione Codici sta raccogliendo diverse segnalazioni da parte di consumatori che hanno effettuato un ordine, hanno pagato la merce, ma, a distanza di settimane, sono ancora in attesa della consegna. Il sito in questione è www.pelletchiavacci.com, vende legna, stufe e pellet, vantandosi di essere “rivenditori autorizzati dai migliori brand che producono pellet in Europa”. Non sono riportati dati aziendali, sono indicate due sedi, la principale a Voghera ed un’altra a Pisa indicata per i resi.

“Ci siamo attivati per fare una verifica del sito e della società – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e naturalmente per tutelare chi sta avendo problemi con l’ordine effettuato. Dalle prime ricerche svolte, non sono pochi i clienti in difficoltà ed i problemi si trascinerebbero da mesi. Prima dell’acquisto, chi ha contatto il numero di cellulare riportato sul sito racconta di aver ricevuto informazioni ampie e dettagliate da una operatrice sui prodotti in vendita, poi, una volta effettuato l’ordine ed il pagamento, non è riuscito ad avere aggiornamenti sulla spedizione. Approfondiremo la questione, pronti ad avviare un’azione legale a tutela dei consumatori. Con l’occasione, rinnoviamo l’invito a prestare la massima attenzione quando si fanno acquisti online, anche di pellet. È bene verificare l’affidabilità del sito, ad esempio controllando i dati dell’azienda e cercando recensioni sul web, ed utilizzare metodi di pagamento che garantiscono una forma di tutela”.

I consumatori che hanno effettuato un ordine di pellet sul sito www.pelletchiavacci.com e non hanno ricevuto la merce possono fare una segnalazione all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

Comunicato stampa