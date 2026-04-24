Codici: ora bisogna tutelare e rimborsare i consumatori che hanno acquistato un robot Neato

Dispositivi che smettono di funzionare per scelta aziendale, bene l’Antitrust con l’istruttoria sulle società Vorwerk Management e Vorwerk Italia.

L’associazione Codici plaude al nuovo intervento dell’Autorità e si è già attivata per supportare l’azione di verifica al fine di tutelare i consumatori coinvolti. Il riferimento è all’istruttoria avviata nei confronti di Vorwerk Management e Vorwerk Italia per pratica commerciale scorretta. Le società, secondo l’Antitrust, avrebbero interrotto i servizi smart del robot Neato facendo venir meno le funzionalità essenziali di questo apparecchio e rendendolo, di fatto, inutilizzabile.

“I dispositivi smart per la casa sono molto richiesti – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Il mercato è in costante ascesa e sempre più consumatori scelgono prodotti per la pulizia, per la sicurezza o per la gestione energetica della propria abitazione, anche a costo di sostenere spese importanti. Il problema è che molti di questi dispositivi funzionano utilizzando il cloud e se questo viene meno, il prodotto perde la caratteristica principale per cui era stato scelto. Diventa un articolo normale, ma questa perdita di funzionalità e di valore non viene ripagata al consumatore. C’è chi parla di obsolescenza programmata. Di sicuro è una condotta su cui fare chiarezza e dalle ricadute negative pesanti per i consumatori. In questo caso, fa bene l’Antitrust a verificare se ci sono state condotte scorrette. A nostro avviso, chi ha acquistato il robot Neato, perché aveva delle caratteristiche smart particolari che ora non ha più, ha diritto ad una forma di indennizzo”.

Secondo l’Autorità, l’azione delle due aziende, note soprattutto per la linea di aspirapolvere Folletto e i robot da cucina Bimby, potrebbe costituire una pratica commerciale ingannevole e aggressiva. L’interruzione dei sistemi software di un apparecchio ancora perfettamente funzionante determina una modifica radicale della natura, della caratteristica e del valore del prodotto, ostacolandone la fruizione.

I consumatori che hanno acquistato un robot Neato possono rivolgersi all’associazione Codici per chiedere informazioni e supporto telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.