Codici: nuovi rincari per i carburanti, inflazione e costo della vita in ulteriore accelerazione (1,5%-1,8%) nel mese di marzo

La nuova stima aggiornata prevede un aumento dei costi per le famiglie di 600-900 euro annui per nucleo familiare medio

Il quadro dei prezzi energetici registra un ulteriore peggioramento, confermando una dinamica inflattiva in accelerazione già evidenziata nei precedenti monitoraggi dell’associazione Codici.

Le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati risultano in aumento e gli operatori della rete carburanti stanno adeguando i listini: Eni ha incrementato di 1 centesimo la benzina e di 4 centesimi il diesel, mentre Q8 ha applicato aumenti di 2 centesimi su entrambi i prodotti. Contestualmente, il Brent si mantiene sopra i 103 dollari al barile, segnalando una pressione strutturale sui costi energetici.

Secondo i dati aggiornati al 16 marzo, il prezzo medio nazionale della benzina self ha raggiunto 1,846 euro/litro, mentre il diesel self ha toccato 2,076 euro/litro, consolidando il superamento della soglia critica dei 2 euro per il gasolio, già evidenziata nei giorni precedenti.

L’analisi comparata dei tre monitoraggi (6, 9 e 17 marzo) evidenzia una progressione lineare e crescente della pressione inflattiva che passa dall’1,2% ad una stima aggiornata 1,5%-1,8% già nel mese di marzo.

L’ulteriore incremento dei carburanti, in particolare del diesel (driver principale dei costi logistici), determina un rafforzamento della cosiddetta inflazione importata energetica. La progressione osservata (+0,3/+0,6 punti percentuali in meno di due settimane) evidenzia una dinamica accelerata, non più meramente incrementale ma cumulativa.

Anche sotto il profilo microeconomico, la traiettoria è chiaramente crescente sulla base delle nuove dinamiche: passiamo da una previsione di stima di aumento di spesa per le famiglie tra 500-750 euro annui ad una nuova stima aggiornata: 600-900 euro annui per nucleo familiare medio.

I dati aggiornati confermano che l’impatto dei rincari energetici non è più episodico ma strutturale. La progressione registrata nel mese di marzo evidenzia una tendenza inflattiva in accelerazione, con effetti diretti e immediati sulla spesa delle famiglie.